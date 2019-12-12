外资又爆扫货这两条主线(2019-12-12 17:00:03)
八连阳也并没有高兴，终结八连阳也并没有失落。挺好，有人说炒股伤神，我说滚，你看我们做投资，都做到不以物喜不以己悲的境界了。
即将飞升。嗯。
消息面压制行情的问头仍然没有解决，一个是协议，15号的时间点向后延期，没什么太多分析的价值，说明还是以谈为主，毕竟对面的内部也不太消停，虽然说弹劾这种事儿不可能真的实现，但毕竟2020年是大选年，脸还是要的，毕竟还得争取连任。而国内这边经济形势确实压力很大。一头猪挑动着CPI的压力迟迟无法回落，所幸社融数据又一次超预期。但目前普遍对于明年的宏观经济都是承压的态度，所以尽快达成一致这是两边的目的。
但目前摸不准的是，最终会谈成什么样，但几个确定性的因素近期已经开始表现，一个是自主可控，能够看到芯片半导体开始接力消费电子走强，漫步者高位大面之后一批底部的国产替代品种出现启动，走得都相当稳。另一个是版权保护，也大抵如此。
尤其时间越来越临近15日，市场情绪越来越谨慎。
消息面另一个内容，是中央经济工作会议，按照媒体的报道，接下来的政策组合拳是“宽货币，紧信用，松财政”——翻译一下，降准降息、继续去杠杆、继续搞基建。其实从一点可以看出目前市场的情绪——消息面会议的内容是媒体上午披露的，但具体的政策细节落地前，显然市场资金表现都非常冷静。这就是典型的弱势状态了。
但与国内资金形成鲜明对比的是，外资再一次大幅度净流入，扫货高达78亿。所以两相对比下就非常搞笑。外资难道不知道15号是重要时间点吗？显然对于外资来说，A股的洼地是真实存在的，而这个洼地不以任何外部因素作为转移。从这里面能看出内外资在操作过程中截然不同的资金性格。
技术方面，沪指和上证50的三十分钟级别顶背离非常明显，并且开始形成回调。这个从技术上看，短线还有调整空间。与此同时创业板30分钟级别第三次上攻前高失败了，注意一下，创业板这个位置可以继续震荡，但回调不能破1710，否则就要认为是突破失败开始继续下跌。
总的来说，几大指数都处于非常敏感的位置，而资金处于观望情绪中，都在等待消息面的落地
即将飞升。嗯。
消息面压制行情的问头仍然没有解决，一个是协议，15号的时间点向后延期，没什么太多分析的价值，说明还是以谈为主，毕竟对面的内部也不太消停，虽然说弹劾这种事儿不可能真的实现，但毕竟2020年是大选年，脸还是要的，毕竟还得争取连任。而国内这边经济形势确实压力很大。一头猪挑动着CPI的压力迟迟无法回落，所幸社融数据又一次超预期。但目前普遍对于明年的宏观经济都是承压的态度，所以尽快达成一致这是两边的目的。
但目前摸不准的是，最终会谈成什么样，但几个确定性的因素近期已经开始表现，一个是自主可控，能够看到芯片半导体开始接力消费电子走强，漫步者高位大面之后一批底部的国产替代品种出现启动，走得都相当稳。另一个是版权保护，也大抵如此。
尤其时间越来越临近15日，市场情绪越来越谨慎。
消息面另一个内容，是中央经济工作会议，按照媒体的报道，接下来的政策组合拳是“宽货币，紧信用，松财政”——翻译一下，降准降息、继续去杠杆、继续搞基建。其实从一点可以看出目前市场的情绪——消息面会议的内容是媒体上午披露的，但具体的政策细节落地前，显然市场资金表现都非常冷静。这就是典型的弱势状态了。
但与国内资金形成鲜明对比的是，外资再一次大幅度净流入，扫货高达78亿。所以两相对比下就非常搞笑。外资难道不知道15号是重要时间点吗？显然对于外资来说，A股的洼地是真实存在的，而这个洼地不以任何外部因素作为转移。从这里面能看出内外资在操作过程中截然不同的资金性格。
技术方面，沪指和上证50的三十分钟级别顶背离非常明显，并且开始形成回调。这个从技术上看，短线还有调整空间。与此同时创业板30分钟级别第三次上攻前高失败了，注意一下，创业板这个位置可以继续震荡，但回调不能破1710，否则就要认为是突破失败开始继续下跌。
总的来说，几大指数都处于非常敏感的位置，而资金处于观望情绪中，都在等待消息面的落地
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