消息面算是很平静，昨晚《深圳市建设中国特色社会主义先行示范区行动方案（2019-2025年）》发布，提及127条改革目标。





127条看下来，和资本市场关联度最高的就是注册制，虽然之前一直在提，但这一次不太一样。 正式文件落地，“做好深市全面实施注册制改革准备工作”的表述，意味着很可能注册制改革不仅仅是创业板的局部任务这么简单。





注册制是未来A股的大趋势，这个没什么好讲的，不过投资者要做好心理准备，这会有一个不破不立的过程，不过从个股的角度出发，选对品种倒没什么特别值得担忧的问题。





另外，深圳福田区将建成全国首个数字货币大厦，叠加央行数字货币试点可能在深圳落地，关注一下数字货币的老妖会不会又有动作。





之所以特别讲一下数字货币，源于近期市场开始明显出现了高低切换。





切换的出发点，我认为还是源于技术面的压力所致。从图形上看上证50和沪指的30分钟都已经出现了非常明显的顶背离信号。同时主板和创业板都开始摸到压力了，创业板是前高压力，上证是半年线压力





技术面承压之后，矛盾无法从外部解决就开始内部激化。所以大家能够看到，这几天资金也开始做风格转换，都在找低位品种接。但是因为盘面比较弱，大量资金还是愿意抱团在老品种中。因此分歧被弱势盘面一下给放大了。





这分歧一出来就很尴尬，高位股闪崩了很多，低位股很多又是一日游。原因就在这里





包括昨天，漫步者一个坚持，自己没咋地，二线跟风的死了一批，也是这个原因。



