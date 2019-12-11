



讲个鬼故事——沪指已经八连阳了





小碎步八连阳的背后，是外资疯狂买入——今天再一次疯狂扫货36个亿。





但与此同时，漫步者因为减持利空止步于五连板，高位资金分歧剧烈，直接打崩了TWS耳机的其他品种，雷柏科技、瀛通通讯高位跌停。共达电声、奋达科技、歌尔股份这种趋势股也都出现了比较惨的下跌。比较有意思的事，减持的利空并没有影响漫步者继续收涨，而是将二线砸了个通透，这种信号出来，就是板块启动强分歧模式的开始了





当然，消费电子这一波龙头的趋势到目前没有走坏。但出现分歧之后的核心其实是看能否有新的资金接力上涨，以目前的成交状态，这是值得注意的问题。





不过最差的情况，消费电子的炒作也不会就此结束。





与消费电子对应，科创板同样走出回调。整体来看，主力收缩战线防守避险的情绪明显在升温。尤其个股选择上能够看出，高位股的集中回调之后，资金调仓开始选择一些低位品种——比如今天盘中启动的天风证券——券商板块的领跌个股，以及长安汽车——股价破净品种。





同时题材上，截至收盘来看：





光刻机——自主可控

汽车类——超跌破净

知识产权——毛衣谈判

金融——护盘权重



