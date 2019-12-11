个股方面，真的绕不开新股邮储银行，堪称感动中国了，上市两日，最低价始终维持在发行价之上，首日收涨2% 今天跌了不到0.4%，但终归没有破发。





周二一天，三大机构买了15个亿，五大机构卖了接近5个亿。主力资金真的是互道一声傻X然后扬长而去。眼下是神仙打架，小散们看看就得了。





邮储银行作为今年的最大权重，上涨也没有多大空间。不过这个时候，邮储的不跌不破发有点政治正确的感觉。毕竟年底前IPO是不能停的。邮储不破发，那么京沪高铁的上市就可能提速，科创板的百家注册也要提上日程。





但对于市场来说，带头大哥坚挺未必是好事。一个是分流太多了，昨天邮储一家成交90亿，能喂饱50家小盘股，再加上这个对IPO保驾的意味。总之喜忧参半吧。





另一方面，近期的大妖股漫步者高位异动。随着漫步者的高位减持出现，近期最大的妖股出现了高位资金的剧烈分化，共达电声、奋达科技等TWS耳机概念都出现了高位大阴线。但与此同时，早盘数字货币，区块链又卷土重来，四方精创、美盛文化涨停。





另一方面，随着闻泰科技被纳入沪港通，早盘个股拉升接近5%，带动韦尔股份一度走出新高。其实近期观察盘面能看到，不论是强势股的持续性还是趋势性都在改善，近半个月以来的回调，现在看都成为很好的买点。市场人气的复苏是肉眼可见的。





而在复苏过程中科技股毫无疑问是目前可操作性最强的方向，继续看好消费电子+自主可控的两大方向。而在个股选择中，因为本轮科技反弹的主要推手为外资+机构，因此建议大家重点关注细分领域龙头的超额溢价机会。



