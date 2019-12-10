科技股今天真的是太给力了。早盘的消费电子如果只是算偏师，那么午后整个自主可控就彻底被打爆。消息面上，毫无疑问是和早盘外媒的报道相关——外媒：三年内中国公共机构停用进口计算机和系统软件，替换3000万台硬件设备。





这次的消息和盘面有两个信号值得关注，其一是按照报道，给出了相当详细的时间表——30%的更换将在2020年进行，50%将在2021年进行，20%将在2022年进行。尽管机关单位率先实现硬件软件自主可控这个问题很早就提出来过——我印象中比棱镜门还要早。但做出时间表还是第一次，而此次又是北京打头阵，相对还是靠谱很多。





其二是从市场炒作来看，并不是早盘开盘上涨，而是几乎清一色的选择了午后或者盘中的第二买点开始发力。这种盘面的特征并不是博傻的游资所为，而带有明显的机构色彩。事实上今天回过头去再看，尤其过去一个月以来，几乎每一次市场的集中回调，事后都变成了非常具备潜力的买点。这真的有牛市渐浓的味道了。





半导体和科技股的暴涨背后，有三条主线大家要分清，





一是科创板，华兴源创的并购重组是导火索，但实际上内在逻辑是超跌。





第二是消费电子，漫步者已经完全走妖了，带动着共达电声、奋达科技涨停；巨无霸的LED龙头三安光电强势涨停，华为手表龙头星星科技涨停；屏下指纹的劲拓股份四连板。龙头方面，欧菲光涨近6%，歌尔股份涨4.67%，大族激光涨4.63%。消费电子是我们讲的大主线之一





三是半导体产业链。封装测试的晶方科技、通富微电、苏州固锝涨停；北京君正也一度冲板，这是自主可控的红利再一次释放。





对比一下能够看明白，真正值得关注的是后两条主线。而从资金结构上看，今天外资流入43个亿，继续狂买，这一波的拉升毫无疑问是外资和机构主导的。因此在择股过程中，一定还是要以龙头为主。





总的来说，继续关注结构性机会，就像我们之前给大家说的那样，这个位置非常考验大家的选股能力。不过对于未来真的不需要悲观。早盘统计局的数据显示，11月CPI同比增4.5%，预期4.3%，前值3.8%。高通胀加上年关将至猪肉的需求量季节性提升，对通胀进一步形成压力。那么放水的政策预期就要打折扣，宏观调控的空间就要被压缩了。





其实类似的问题我们讲过，房地产要房住不炒，最大的问题就是流动性溢出。过去大量存在保持增值需求的资金，其实是蹭蹭打包之后流入了楼市，但一旦楼市要调控，这些钱失去了套利机会，就一定会离场。这个时候，最重要的其实是建立新的蓄水池，来吸纳超发货币，而纵观全球的先例，股市是唯一一个能够成功接力楼市蓄水池功能的所在。



