消息面算是喜忧参半，一方面，外媒对于国内公共机构计算机及软件国产化的报道，给了昨天启动的一批国产替代品种底气，连带着继续给大科技的逻辑擂鼓助威。这也成为早盘科技股继续拉高的最大助力。





但另一方面早盘披露的11月CPI，成为行情的当头棒喝。中国11月CPI同比增4.5%，预期4.3%，前值3.8%。又是超预期，这个对今天盘面情绪压制比较厉害，毕竟年底了，流动性紧张，如果通胀继续加码，那么放水对冲的可能性就要降低





虽然从环比来看，9、10月份增速都是0.9%，11月已经降低到0.4%等于增速在放缓。但考虑到马上要过节，猪肉的压力还会起来。谁都没有想到，2019年的A股，会落得一个“成也猪肉败也猪肉”的结局。





除此之外，邮储今天迎来上市，小幅高开之后，冲高回落。发行价5.5元，现价5.56，距离破发咫尺之遥。早盘单只个股成交接近70亿，绿鞋也好承销机构也好，估计为了保发行价底线真的是操碎了心。但对于二级市场的分流是毫无疑问的。





除此之外，早盘科创也出现了久违的大涨，不过注意一点，这里面超跌反弹的比重太大了，比如容百科技、沃尔德、光峰科技、西部超导、天准科技、瀚川智能、航天宏图等，基本都是第一批上市的，阴跌了几个月，严重超跌，在华兴源创的刺激下暴力反弹！





事实上包括今天早盘传媒板块个股的再次启动，北京文化、慈文传媒，选择的也都是底部超跌品种。





昨天咱们还在讲，说超跌的逻辑就是目前行情的主基调，今天看，确实如此。但超跌反弹往往意味着两种情况。一种是行情启动初期，破净超跌品种率先反弹修复估值。另一种则是在其他热点均见高位之后，超跌品种补涨，而后市场回调。





两种情绪完全预示着两种截然不同的盘面特征。这个时刻真的需要大家睁大眼睛。





午后以及短期市场，重点注意一下创业板指数，创指这个位置回落，最好不要破5日线