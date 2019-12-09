如果这一天只看指数，那么估计很多投资者都会感叹——很少有行情能把“浪费时间”这四个字诠释的这么透彻。号称六连阳，全天沪指振幅却仅仅只有14个点，不到0.5%。说是放量，但放量滞涨听上去也不那么美丽，而沪指15分钟也出现了明显的顶背离信号。

但从个股方面看，似乎盘面又颇具看点，国产软件 TWS耳机继续领跑，钢铁水泥等基建品种受益涨价带动也走出一波强势。





看上去，市场似乎确实进入一种“烂而不弱”的状态，有人认为烂而不弱是最适合操作的阶段，毕竟相比于一致性极高的亢奋时买入看手速的局面，当前反而更加具有操作性。





那真的是这样吗？我觉得大家需要注意几个盘面信号。





第一，盘面目前只能说是烂而不散，但弱是真的开始弱了。说不散是因为由消费电子 建材的领跑带动，资金还算比较集中。但注意一点，消费电子的趋势股龙头，比如北京君正，鹏鼎控股，歌尔股份都在尾盘出现了明显的放量卖盘。这个卖盘的位置比较特殊，刚刚好是在第一轮高点。说明市场再一次出现分歧。





再比如麦克奥迪这种近期的大妖股，也同样是在今天尾盘出现了资金的提前跑路，这些信号值得玩味。我们说分歧其实是正常的，但因为目前市场的交投意愿太水了，增量资金不足，存量博弈的状态其实放大了资金分歧的重要性。





尤其在前期高位，一定要小心，部分股票是否开始二次做头。





第二，大家要注意一点，近期市场带有明显的补涨属性，老股民知道A股的魔咒之一是钢铁股上涨。因为钢铁基本面太烂往往是补涨的典型。往往是资金不愿意参与高位品种之后，寻找低位股才会这么做，从近期来看，钢铁水泥涨了一波，到今天连安源煤业也拉板了，那么问题来了。如果建材，钢铁，煤炭到今天都拉了，那么接下来市场还能拉谁？



