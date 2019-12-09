周末银行理财子公司可开股票账户的消息把整个金融圈都点燃了。银行目前的资产规模27.7万亿元；其中，商业银行的总规模为22.75万亿元。32家公布拟设立理财子公司的银行已有8家开业，5家获批筹建。





这一笔钱真的能够进场，那别的外资什么的真的是不够看了。今年外资买了3000亿，A股已经牛冠全球，加入真的按照券商的推测，十年迎来1.34万亿的资金，那A股的估值中枢上移个一两千点肯定不是问题。





也是因为这个利好，A股走出了早盘久违的高开，但随后很快情绪回落，指数回归横盘震荡。





之所以震荡，源于市场的两大疑问——一方面，万亿理财资金入市，这是一个长期的过程，并不是即刻就能落地的，所谓远水解不了近渴。另一方面，新的规定只是解决了能不能的问题，但愿不愿意的问题是另一说。





过去一年，市场听两件事儿听皮了，一个就是多少亿资金入市，一个就是美股即将见顶。但前者听了半天，A股还是2900点，后者听了半天，美股继续创新高。这次会不会又是如此呢。





长期看，还是值得期待的，我们分析过很多次，股市接替楼市成为新的蓄水池，这是必然事件，包括所有存在增值需求的资金入市在长期看都是必然的，这是房住不炒之后的大方向，其实大家看近期的政策能够看出，加速IPO、引入长期资金、给头部券商加杠杆等等，都是如此，事实上未来一旦房地产降温或者走平，真正能够容纳海量保值增值资金的市场除了股市，也无其他，这也是美股走过的模式。





另一方面，总说A股不赚钱，但外资实打实的买了3000亿，也实打实的把去年市场张成了全球第一，外资非常认可A股的低估，人家也赚钱了，放着馅饼，内资也不是傻。





所以，长期看，这是真正的利好，只不过短期看，还是要服从技术面的客观规律。早盘市场震荡，但核心科技品种的反弹还在路上。而白马方面，古井贡酒逼近历史新高，家电股格力美的苏泊尔连阳，海天味业伊利股份涪陵榨菜都表现很好



