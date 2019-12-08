昨天讲12月应该重视布局机会，而后市场快速传来利好。





12月6日，中国结算修订《特殊机构及产品证券账户业务指南》，针对商业银行理财子公司的相关内容进行最新修订。在修订后，银行理财子公司可参考商业银行开立证券账户，并开立相关理财产品证券账户，这为银行理财子公司海量资金入市铺平道路。





根据银保监会官网披露，截至2019年10月底，银行业总资产规模为27.7万亿元；其中，商业银行的总规模为22.75万亿元。截至发稿，32家公布拟设立理财子公司的银行已有8家开业，5家获批筹建。





我们之前给大家讲过，引导股市成为新的蓄水池是接下来资本市场改革的重中之重，而引导银行储蓄入市显然也是其中的重要一环。而随着此次路径打通，真正意义上的源头活水，将成为A股最重要的估值支撑。





而另一方面，从时间窗口上讲，对于接下来的行情，大家也不妨多一点期待。因为不到一个月之后，A股将迎来每年的重磅大戏——春季行情！







从我们对近28年来A股月度与季度表现的统计，我们发现A股市场表现具有较为显著的季节性规律，主要表现在：

（1）月度维度上，每年2月份A股上涨概率高达71%，显著高于其他月份；

（2）季度维度上，每年第一季度A股上涨概率为58%，高于其他季度，即春季A股往往出现上涨行情。





春季行情应该说是每年市场确定性最高的一波拉升，原因很简单：





第一，12月的流动性收紧和年末基金的操作往往造成市场活跃度降低以及震荡回落。这个阶段往往在后期被验证为金坑。

第二，每年1季度是各项经济数据的空窗期，因此市场对于宏观的预期压力减弱，风险偏好抬升。

第三，即便存在基本面或外部压力，市场也普遍对于接踵而至的一号文件和全国两会抱有更高的提振经济的期待。进一步刺激了春季行情的到来。



