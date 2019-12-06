不管你信不信，这周市场是真的连涨了五天，难得一周能红的这么彻底。





也不管您信不信，今年，A股成了2019年全球涨幅第一的指数。深证成指和创业板指成为全球主要市场年内涨幅的冠亚军，跑赢美股三大指数。





这两件事儿可能有一点好笑，原因在于它是真的。





之所以这么说，是从很多散户朋友的交流来看，虽然市场走出五连阳，但很多朋友没有感受到赚钱的气息。很尴尬。形成这种结局的原因，我们认为有两个





第一，市场反弹，但并没有真正改变情绪上的弱势局面。从技术上看沪指的反弹始终是缩量的。并且沪指用了四个交易日才最终收复2891点前期压力平台的下沿，用了一周也才刚刚收复2900点。市场，尤其是主板表现出的情绪原本没有五连阳厅上去那么明媚。





到今天看也是如此，全市场80%的公司涨跌幅维持在正负3%之间，其实个股层面确实震荡更多。





第二，这并不是一个系统性的反弹，就像去年的牛市也不是系统性的牛市一样。第一点讲市场并没有看上去那么火爆，而第二点更像是深层的原因。其实从去年以来，大家能看到，市场明显开始出现更强的抱团意愿。我们今年反复强调牛市，到目前为止错了吗？你买错了品种你会觉得哪有牛市，但买对了品种你会发现就是牛市。





本轮反弹也是如此，消费电子在周四直接启动拉升，长阳线报收。而到了周五，消费电子不仅没有在反弹之后震荡回落的套路中走弱，反而大众消费，比如酿酒板块启动反弹。古井贡酒涨幅超过8%，茅台尾盘发力超过3%。





其实说到底，就是一件事儿——A股的机构化在不可逆的加速。而这就是A股市场的新常态，投资者必须要适应。





就好比统计今年的A股市场，很多人说涨幅第一为什么自己却没赚钱？我们算笔账。今年一年，汇金就赚走4300多亿，印花税是2000多亿，今年发行IPO是1400亿，大小非解禁近2万亿，股东套现3300多亿，社保养老也不能少赚，各类公募基金今年也是大赚，券商业绩也是大增，外资也要赚，游资也要赚





这一对比，大概就知道为啥自己没赚钱了。不过这事儿需要可观的讲，客观来说怎么讲呢？大家要明白，所幸啊，今年是机构能赚钱的一年。加入这一年连机构都不赚钱，散户那是要亏出血的！这感觉听上去颇像是《纪晓岚》里面和珅的那句话——救民先救官，官都活不了，谁给你救民呐？这是一段自带王刚老师配音的文字。





不过玩笑归玩笑，机构能赚钱也至少说明了一点——就是价值的认同感在市场中进一步的提升。





价值认同、报团价值、价值的独立行情，A股目前走的是这样的一条逻辑链，那么在此逻辑之下，必然是结构性牛市。而我们从美股的发展历史上看，这是必然结局——这个观点我们反复给大家强调过。





如果过去有人和你说，结构性牛市，你可以充耳不闻，那么在经历了今年一年之后，在听到这个词一定要重视。而未来，结构性的涨跌会更加清晰地体现在A股市场中。



