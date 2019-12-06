讲个笑话，A股市2019年全球涨幅第一的指数。深证成指和创业板指成为全球主要市场年内涨幅的冠亚军，跑赢美股三大指数。这事儿好笑，在于它是真的。





尤其指数涨了不少，但股民似乎又都说自己没赚钱，钱去哪了？得算笔账。今年一年，汇金就赚走4300多亿，印花税是2000多亿，今年发行IPO是1400亿，大小非解禁近2万亿，股东套现3300多亿，社保养老也不能少赚，各类公募基金今年也是大赚，券商业绩也是大增，外资也要赚，游资也要赚





大概能够想到中小投资者的钱去哪了，不过我觉得这事儿得想开点，至少目前的市场是机构能赚钱了，不然如果连机构都不赚钱，散户还想赚钱？这感觉听上去颇像是《纪晓岚》里面和珅的那句话——救民先救官，官都活不了，谁给你救民呐？这是一段自带王刚老师配音的文字。





不过玩笑归玩笑，机构能赚钱说明了一点——就是价值的认同感在市场中进一步的提升。





这个情况其实大家看近期的盘面也同样能够看出来。市场一波下跌之后，率先回暖的就是电子板块，而今天白酒也出现了拉升，古井贡酒突破，茅台也开始放量。价值型品种率先得到资金关注。





而资金方面来看，外资一个月净流入超过500亿，今天早盘又在继续扫货买入。对应着的消费电子继续启动。漫步者成为近期的妖王。





这说明什么呢？





这其实就是我们给大家讲的——机构资金看到的消费电子，并不仅仅是苹果耳机这一个简单的问题，而是一波消费电子的升级周期的来临。





并且这一波周期是在市场已经于IPHONE4 前后体验过消费电子的赚钱效应之后出现。因此有了更强的资金记忆之后，短期个股炒作出现了一步登天。



