加载中…
个人资料
李飞
李飞 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：126,997,812
  • 关注人气：204,385
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
李飞的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

外资疯了？汹涌扫货抄底

(2019-12-05 17:45:42)
转载
外资又买了77个亿？！又买了77个亿！昨天买了50个亿，加上今天过去7个交易日都在快速流入。有钱真的任性。

现在看，外资这一波集中爆买，再一次抄了A股的底。今天科技股消费电子集中上涨，立讯精密新高，歌尔股份，信维通信这种白马直接填了此前下挫的坑，这一波真正吃到黄金坑的，又是外资。

外资最近半年都在持续流入，尤其最近几天，居然还出现了流入加速的迹象。近一个月买了接近500亿，真的是猛。相比之下，内资近期真的是战战兢兢，甚至自己主动割了一部分大白马趋势股出来。

当然当然，你说谈判悬而未决这是压制行情的原因，但难道外资自己不知道谈判悬而未决？人家估计消息看得更全面一些也未可知。

于是最尴尬的情况出现了，就是似乎眼下，全世界除了中国内资本身，其他人都在看好A股？三家指数机构打破头抢着纳入A股，提高比例。外资借着各种通道玩命流入。然后内资卖卖卖，大股东借着各种方法减持。。。当真是魔幻现实主义。

犹记得当年老美对非洲南美进行经济殖民的最直接手段，就是首先引爆一轮危机，然后低价扫货你的资源，进而控制一国经济。

反观今天的股市，内外资每每的迥异操作，真的是令人觉得如鲠在喉。

眼下A股伴随着国内金融开放，要面对越来越多的国际投资者，这是好事儿，但我们越到这个时候越应该切记那些同为第三世界国家的教训。金融开放首先应该是培养金融自信和金融防火墙。而再也没有什么比一轮牛市更能够提振一个国家的金融自信。

我们过去习惯了外资抄底就是底的路子。凭什么非要每每让洋大爷来充当好人？偌大的A股市场，硬扛着全球第二大市值的A股市场，未来，我们应该有底气，让外资来接盘、抬轿，而不是高高在上的看着我们的挣扎。

喜欢

0

阅读 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有