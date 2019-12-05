外资又买了77个亿？！又买了77个亿！昨天买了50个亿，加上今天过去7个交易日都在快速流入。有钱真的任性。





现在看，外资这一波集中爆买，再一次抄了A股的底。今天科技股消费电子集中上涨，立讯精密新高，歌尔股份，信维通信这种白马直接填了此前下挫的坑，这一波真正吃到黄金坑的，又是外资。





外资最近半年都在持续流入，尤其最近几天，居然还出现了流入加速的迹象。近一个月买了接近500亿，真的是猛。相比之下，内资近期真的是战战兢兢，甚至自己主动割了一部分大白马趋势股出来。





当然当然，你说谈判悬而未决这是压制行情的原因，但难道外资自己不知道谈判悬而未决？人家估计消息看得更全面一些也未可知。





于是最尴尬的情况出现了，就是似乎眼下，全世界除了中国内资本身，其他人都在看好A股？三家指数机构打破头抢着纳入A股，提高比例。外资借着各种通道玩命流入。然后内资卖卖卖，大股东借着各种方法减持。。。当真是魔幻现实主义。





犹记得当年老美对非洲南美进行经济殖民的最直接手段，就是首先引爆一轮危机，然后低价扫货你的资源，进而控制一国经济。





反观今天的股市，内外资每每的迥异操作，真的是令人觉得如鲠在喉。





眼下A股伴随着国内金融开放，要面对越来越多的国际投资者，这是好事儿，但我们越到这个时候越应该切记那些同为第三世界国家的教训。金融开放首先应该是培养金融自信和金融防火墙。而再也没有什么比一轮牛市更能够提振一个国家的金融自信。



