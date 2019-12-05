消息面还是有些看点——监管叫停ETF超额换购。这算是今天的一个利好。ETF换购的变相减持，其实比二级市场减持更要命，主要是神不知鬼不觉还不受限制。





玩法简单，就是大股东将持有的股票换购ETF，然后直接卖ETF就行了。这其实已经算不上什么秘密，今年超过50家大股东换购ETF，多数是“国字号”，减持金额合计近千亿。减持最多是中石油， 而玩最溜的是安邦，减持中国建筑、万科，轻松套现上百亿！





超额换购被限制之后，借道ETF减持能够被遏制。这算是对市场的一个宽慰。但限制非正规渠道的减持，一定是为了给正规渠道的减持新规铺路。这个消息是短期利好，但真正的靴子落地，还是要看减持新规怎么干。





一方面坚持受限提振人气，另一方面美股的反弹也减轻了市场的心理压力。早盘几大指数全面走出反攻。但非常尴尬——沪指早盘一度拉升接近20个点，但十点半之后震荡回落。技术上等于仍然受制于2891点的前期平台压制。这相当于沪指重心下移的局面并没有真正得到改变。





而与之相比，更夸张的是上涨50已经翻绿了。这两个都仍然处于比较尴尬的位置上。这是需要注意的。





早盘反弹主要集中在创业板。科技股今天大涨，创业板最高涨近2%，沪指却没有冲上2900点，并且两市涨停股并不多，只有20来只。





应该说，早盘的局面喜忧参半吧。忧的是以A股的尿性，涨停梯队如果较弱，说明跟风资金比较弱。还是人气低。但喜的是涨的主要是一些科技龙头，说明主要还是机构资金在买；





另外，外资目前已经流入超41亿，说明今天的报复性上涨，还是外资和机构主导的。 加上今天外资已经连续7个交易日大幅度净流入了，这一波内资出现了明显的分歧，但是外资始终非常坚定的在买入。很遗憾的是，这一波回调又被外资给抄了。





有时候其实市场需要反思，究竟是为什么让内资频频出现剧烈分歧，信心不足的根本是什么？未来金融进一步开放，外资加速流入的时候，最可怕的不是散户当韭菜，而是内资机构也变成了韭菜，那就真的吃枣药丸了。



