指数其实真的乏善可陈，沪指硬扛着美股连续下跌连续两天红盘报收，但重心下移的局面却并没有改变。而创业板方面第四次尝试收复60线，还是失败告终。应该说，沪指在当前位置有抵抗，但是反馈在整体市场中，也仅仅是缩量的抵抗情绪。





就像昨天说的，成交量萎缩的大背景下，不管是情绪还是涨跌比都是失真的。关键的还是要等待方向选择。





但今天盘中有两个重要的信号非常值得大家关注。





一个是外资。今天外资继续大幅净流入54.09亿，自从上周二MSCI扩容之后，北上资金已经6个交易日连续净流入，而且不仅仅是流入，还是加速流入，6天合计净流入高达232.52亿！





尤其需要注意一下这个背景，一方面是MSCI扩容之后，被动配置的资金肯定已经配置完，而另一方面根据MSCI的官方表述，继续扩容的几大条件似乎都不是A股短期能够实现的。





因此这个位置的流入，只能是主动配置。这其实倒是符合我们之前对于外资的表述。但无论如何，外资集中买入必然是看重市场的洼地属性，同时大家要注意，从过去几年的A股动态来看，行情往往与外资的集中买卖有着高度的相关性。





内资犹豫不决的情况下，外资果断出手，这一次手否又会被外人下山摘了桃子？





另一件事儿是科创板上市的N建龙，历史性的出现了首日破发。并且全天几乎都被死死按在绿盘里摩擦，这对于科创板是首例。甚至不仅仅是科创板——这是新股发行改革之后的首例！





原本以为这个殊荣要留给邮储，但没想到建龙半路截胡，不过科创板目前毕竟还是高溢价发行，主板这边邮储上市会真正有标志性意义。





按今天早晨的报道，邮储IPO弃购金额达到6.5亿，这些筹码必然要被承销商吃掉。然后就有的看了。如果真的是直接破发，那么意味着四大承销商一个都跑不了。股民也许傻，但是承销机构和绿鞋不傻，如果真的跌出翔。很可能这会成为A股市场化调节发行进度的第一枪。



