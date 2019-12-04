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超跌小票领跑，盘面还是过于鸡贼

(2019-12-04 11:52:04)
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消息面算是喜忧参半。忧的是外部的风险又在提升。毛衣问题之前看过一句话说得很好——我们要“随时准备打，随时准备谈，随时准备达成阶段性协议”

对于A股来说，很遗憾，协议是眼下困扰市场最大的问题，资金一直很谨慎，消息面的变化出来，自然对市场信心构成压力。不过说实话，过去两个月的空窗期，也没见到A股有多大表现。所以狼来了再喊一次也不需要过分的担忧。

A50昨天晚上跳水，但目前已经企稳回升了，咱们都淡定点

喜的是消费税终于落地，财政部发布关于《中华人民共和国消费税法（征求意见稿）》向社会公开征求意见的通知。根据税目税率表，白酒在生产（进口）环节征税，税率为20%加0.5元/500克（或者500毫升）。税率相比于此前并没有变化。

之前消费税下移的预期其实对于白酒产生了巨大压力，近期茅台的破位也一定程度上源于此。此次税率不变，这成为了今天早盘白酒板块的助力。

但非常遗憾，白酒品种龙一金种子，龙二青青稞，选择的都是版块内超跌最为严重的品种，并且是小票。换句话说，即便在大白马的反弹预期中，也还是悬了很鸡贼的路线。这只能说明市场资金的情绪仍然非常低迷。最终，这种情绪引导下，白酒冲高回落。

与此同时，黄金有色启动上涨。基本上能够看出，仍然是避险情绪在早盘唱主角。

总的来说，市场仍然保持此前宽幅震荡整理的态势没有改变，早盘看似反弹但市场情绪仍然非常冷清，盘面上的指数仍然处于重心下移的节奏中。而题材个股方面，领涨的十大题材板块中，都凑不出5家涨停个股，说明整体市场尤其个股的反弹都处于一种虚高的状态中。

在此背景下，还是谨慎为主，不要盲目追高。

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