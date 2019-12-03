A股终于迎来了深V反弹。恐怕今天有事普天同庆——美股暴跌我大A自岿然不动。但总想看，美股是连续历史新高之后的回落，大A则在这一枚深V之前已经高位回落接近10%。





这个岿然不动的代价有点大了。





技术上看，最后一小时的反弹，是触发了30分钟级别底背离之后的技术性拉升。好消息是成交量确实出现了放大，这在几个主要指数上都出现了类似的信号。但坏消息是仍然没有真正形成反转的特征。创业板和沪指都仍然受到短期反弹的平台压制，并没有形成突破。





这就把问题留到了明天。





不过技术上看，创业板的拉升一定程度上缓解了60线跌破之后向下加速的特征，这是好消息。





板块和个股方面看，今天反弹的生力军是科技龙头。特别是半导体产业链的龙头：模拟芯片龙头圣邦股份涨停，科技股龙头韦尔股份尾盘冲击涨停，收购ISSI的北京君正涨逾7%，DRAM国产替代龙头兆易创新涨4.6%，射频前端龙头卓胜微涨4.5%，GPU龙头景嘉微涨3.7%，指纹芯片汇顶科技涨3.6%，封测龙头长电科技涨3.4%，收购安世半导体的闻泰科技涨3%再创历史新高！





国产操作系统龙头中国软件涨5%，半导体化合物龙头的三安光电涨近4%……都是各是细分领域的龙头！





科技股的上涨证明两件事：





第一，科技主线的炒作并没有结束，尤其在前期部分趋势股出现回落之后，这个位置马上启动，说明资金还有一定的持续性，但操作上要注意留意是否存在二次出货的迹象，这个需要盘中的信号分析。



