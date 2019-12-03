隔夜美股三大股全线收跌，道琼斯指数收跌0.96%，创6周来的最大单日跌幅，标普500指数收跌0.86%，纳斯达克指数收跌1.12%。





11月ISM制造业指数连续第四个月萎缩，某普称将恢复针对巴西与阿根廷的钢铁进口税。这是导致昨晚美股下跌的原因。





要我说，这就是帝国主义的娇！生！惯！养！看看我们大A股！多皮实！忍你雨打风吹，我自向南岿然不动。





不过说句实在的，协议仍然是压制目前市场反弹的头等大事，昨晚外围的动作，和我们外交部近期的表态，都一定程度上会影响市场对于谈判进程的预期。这也是盘面继续疲弱的原因。





早盘市场继续震荡下行，成交量再度萎靡，盘中的几次拉升都完全看不到成交配合，这在近期的市场中也是比较罕见地。权重白马方面，格力电器受到消息刺激高开5个点，但已经开始套人。而茅台等短期破位个股仍然没有启动反弹的迹象。





与之相比早盘明显能够感受到市场的低迷情绪——早盘农产品+稀土这种明显带有避险特征的板块再一次启动，叠加消息面因素，可见一部分活跃资金目前还是处于惊弓之鸟的状态，令人唏嘘。