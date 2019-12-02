开门红！可以了，还要怎么样！你知道A股有多努力吗！





所以世界上最可怕的不是不努力，而是你明明很努力，却仍然像一坨屎。





A股走了一天的鸡肋行情，周末宏观数据的利好完全没有引发市场任何的共鸣，尽管第一小时出现了放量——这个成交水平也仅仅高于上周四周五的地量——并且随后在后面三个小时，量能相比于周五再一次出现了明显的萎缩。人气低迷可见一斑。





板块方面农业股在没有任何一家涨停的情况下再一次拉高碰瓷儿。芯片股一度贡献六只涨停，但很快景嘉微、嘉欣丝绸、耐威科技，大豪科技，ST盈方都出现了高位炸板。而芯片走势最强的两家乾照光电和安控科技，和今天建材股涨停的华塑控股以及四川金顶一样——





都再一次选择了最不费力的超跌品种作为发力点。





资金在周一的表现颇为“鸡贼”。这也再一次表明了目前市场整体情绪的疲弱。





技术面上，沪指早盘拉升反弹，但触及2891的前低止步，技术上大家记不记得上周五提示的15分钟级别底背离？10点15触及压力回落的高点刚好在技术上完成了15分钟底背离的消化。多一分都没有。





创业板同样早盘一度领跑四大板块，但缺乏核心品种和资金支持之下选贼回落。连续第四天收在60线下方。这是自7月15日以来不曾出现过的局面





50指数没什么好说的，完全失去抵抗。





总的来说，市场这个位置还是极弱两市涨跌比可能并不差，但一定提醒大家要注意目前这种涨跌比伪装下的市场状态。两个问题仍然悬而未决





第一，沪指、上证50、创业板，短期仍然处于破位边缘徘徊。早盘市场反弹拉升，但成交量目前看并没有真正意义上放大，宽幅震荡且重心下移的指数局面并没有真正被改变。





第二，上周包括茅台、格力、恒瑞医药、药明康德、中国平安等趋势股都出现了明显的高位破位。此时能够抛售趋势股的肯定不是散户资金。而资金在趋势股产生分歧后，后续究竟是寻找低位股重新进场还是场外观望，目前还没有明确的迹象。



