周末的消息面算是喜忧参半，一方面是监管层对IPO发出罕见定调；易行长也在《求是》杂志上发布7000字长文。





简而言之，一个讲的是IPO常态化不能停。另一个则要“千招万招，管不住货币都是无用之招”。





这两个观点在眼下这个时间点讲出，其实信息量很大。一方面，IPO不能停本质并不超出预期，但破发潮之后特意强调，能够看到目前监管的一个共识——暂停IPO毫无疑问是伪命题了，不需要考虑。尤其经济环境越差，IPO暂停的可能性越低。血脉骨肉的定位是一个重要的前提，这一点大家要明白。





而行长的长文，大家要注意到一个非常重要的背景是房住不炒以及我们刚刚经历过一年的飞天小猪。





过去央行敢印钱敢放水的前提，是房地产市场足够强大能够吸纳超发流动性。但眼下房住不炒的宏观政策背景下，房地产的资金池属性在持续打折扣。央妈不敢印钱，并不是因为管不住货币是无用招——而是当下如果管不住货币，那就是绝命招。。。。但无论如何，两条消息对股市都是中性偏空





政策发声的偏空之下，其实整体上看还是经济承压预期的影响，但就在这种预期下，周六公布的PMI数据作为第一个11月宏观数据，却大超预期这对于早盘市场形成了极大地提振。在此影响下券商、消费电子等品种纷纷上涨。





但反弹的背后仍然需要注意几个问题。





第一，沪指、上证50、创业板，短期仍然处于破位边缘徘徊。早盘市场反弹拉升，但成交量目前看并没有真正意义上放大，宽幅震荡且重心下移的指数局面并没有真正被改变。





第二，上周包括茅台、格力、恒瑞医药、药明康德、中国平安等趋势股都出现了明显的高位破位。此时能够抛售趋势股的肯定不是散户资金。而资金在趋势股产生分歧后，后续究竟是寻找低位股重新进场还是场外观望，目前还没有明确的迹象。





因此，在今天早盘放量并不明显且仍然受到2892点压制的背景下，建议大家对于短期市场仍然保持谨慎态度。



