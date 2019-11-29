50指数终于还是破位了。更要命的是前期抱团的资金开始出现剧烈分化，茅台大幅杀跌，直接把形态打坏了，大白马爱尔眼科通策医疗、医药扛把子恒瑞医药，金融科技巨无霸中国平安，家电格力美的都出现惨烈杀跌。





这个位置能够杀跌白马的绝不会是散户，散户也不会这么做。所以这个位置白马的回落意味深长。





所幸的是创业板收了大长腿，虽然60日线仍然破位，但是至少守住小平台，给下周留了一线希望，这是好事儿。





看到不少朋友在讲一个规律——茅台大跌日，A股见底时。

2005年5月，贵州茅台跌近16%，上证指数6月6日迎来998历史大底。

2008年10月，贵州茅台暴跌逾30%，10月末上证指数迎来1664历史大底。

2010年4月，贵州茅台跌近19%，7月初上证指数见阶段底2319点；

2012年11月，贵州茅台大跌近13%，上证指数12月迎来1949阶段大底；

2013年，贵州茅台有3个月月跌幅都超过10%，上证指数在6月28日见历史大底1849点；

2018年10月，贵州茅台跌近25%，上证指数次年初见阶段底2440点。





这里面注意几点，第一，白马补跌确实可能是弱势见底前的最后一跌，这个逻辑上说得通。第二，但也要注意，底部的出现并不是同步的。第三，茅台的规律本质反映的是经济周期和白酒消费的关联。这个比较复杂，后期有时间给大家展开说。所以说给结论，就是看个乐就得了，真的拿这个当操作参考，那是要流泪的。





晚间证监会会议两件大事儿。





第一个，是支持国有资本通过各种方式注资证券公司

第二个，是继续提高IPO审核效率 实现即报即审、审过即发





这两件事儿本质都是一样的，就是我们之前讲的——要让券商取代银行的融资功能。毕竟在经济下行周期，银行的融资功能在问责机制下目前极端低效甚至是失效的。所以这是必然。大家这个时候在回忆一下之前我们分析过的“财富管理功能”的说法，就会明白了。





非要说的话，利好头部券商。



