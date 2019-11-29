第一，盘中几次回踩2891点前低支撑，确实出现了放量的反弹。但相比于前几次的触底回升，毫无疑问力度是在不断的衰弱。整个市场情绪的低迷有目共睹。





第二，常言道地量之后有地价，但地量是否是地量永远需要事后验证，并且所谓地量之后有的是地价而非地量之后有反弹。因此，最近几天我们始终反复强调大家耐心等待方向选择结束再考虑操作问题。





第三，15分钟级别出现了钝化后的底背离，但是级别太小，目前不考虑类似的操作。注意一点，虽然早盘出现了放量，但量能整体仍然还是太弱了。刚刚缓慢破位之后的震荡下行，更像是钝刀子割肉，市场仍然憋了一口气没有出来，要警惕。





第四，相比与主板而言，创业板和上证50对于60日线的跌破在技术上对于接下来的影响会更大，这个我们之前做过大篇幅分析，不再赘述。尤其50指数对标的权重今天大面积杀跌。





板块方面，白酒医药下杀，抱团资金分歧加剧。大白马爱尔眼科通策医疗、医药扛把子恒瑞医药，股王贵州茅台，金融科技巨无霸中国平安，家电格力美的都出现惨烈杀跌。





尤其茅台的六连阴在形态上已经破位，并且明显出现了恐慌盘。这个位置抛售茅台的一定不是散户资金。一旦茅台开始补跌那么对于整个白马股的基本盘都会有影响。但大家同时要注意一点——茅台的机会，或者说大白马趋势股的机会，永远是跌出来的。所以还要时刻关注。





而港股今天的下跌也很惨烈，明显受到外围的消息影响。





对于眼下的盘面，风格剧烈波动，不建议大家有太多的想法，先等待市场企稳。消息面最重要的不管是减持新规还是协议签署。这是最重要的变量，也是影响资金情绪的关键所在。



