1226亿的地量，虽然说是年末流动性紧张，但客观讲现在也仅仅十一月底，如果以这个作为理由，那到了十二月份市场要怎么走？800亿的日成交对于一个全球第二大市值的市场而言，就太可笑了。





上一次这么低的成交，还是在1月底，因为过年。市场在今天，相比当时反弹超过300个点，还能回到同等级的成交水平。并且开始出现破发潮，甚至出现了浙商银行这种上市即破发、破净的极品，可以看出人气确实进入低谷。





新上市申购的邮储银行，今天出了消息说43亿绿鞋资金进场稳价，怎么稳呢，发行接近52亿股，上市55%接近28亿股直接流通，绿鞋满打满算买足7.8亿股。硬扛着双双破发破净在前并且持续创新低的渝农商行和浙商？会不会被按在地板上摩擦直接成为中石油2.0？





沪指已经是在2900点连续震荡的第13个交易日，并且是第四次向下萧战2891点的前低支撑。老话讲事不过三，明天能够指望什么板块单骑救主吗？





当然，如果从个股涨跌比上看，市场并不太悲观，沪指不过下跌0.5%不到。涨停仍然达到26家，相比之下跌停仅仅9家。涨超5%的个股在61家，而下跌超5%的品种也仅仅26家。





大量的个股其实集中在正负3%的区域内小幅波动。但大家需要注意一点，交投意愿低迷的市场环境下，一旦方向选择出现，少量单方的筹码就可能成为压垮骆驼的稻草。





最后说两个注意的点。

第一，上证50的顶背离坐实之后，继续下探。并且从平衡指标上看，也没有进入超卖的状态，换言之还有下探的空间。市场目前不管是50还是上证亦或者挣扎在60线附近的创业板，都处于方向选择的边缘。地量之后方向选择一触即发，一定要特别留意。





第二，下午收盘前，中央汇金公告了前三季净利，4513亿同比增12%。市场低迷如此，这个消息有点拉仇恨了。不过这么多年过去，尤其之前曝出郭嘉队也是超短线的玩法，其实股民心里也清楚了，都是买卖都是生意。





不过往好处想，这说明一点——过去的三个季度，A股的风格变化是真的彻底，投机暴利的时代彻底一去不复返，而价值投资逐渐深入人心。汇金的盈利背后，当然有资金集中带来的效率提升，但不可否认调研的硬实力越来越被市场看重。说明降低预期潜心研究，在实战中不断完善修正自己的交易模式，才有最终活下去的可能。



