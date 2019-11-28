消息面真的乏善可陈。专项债的落地应该说超预期。但基建股已经形成了一轮上涨之后，这个消息出来影响力就要打折扣。同时超预期落地的背后本身也是凸显了对于明年宏观经济的压力预期。昨天收评咱们也做了分析，目前经济承压几乎是共识，这个专项债提前落地算是有点急眼了。





与此同时，村长昨天发了署名文章，这篇文章的信息量很大。其中“满足人民群众日益增长财富管理需求”的定调，跟此前金融委的“满足人民财富保值增值需求”，略有不同，但天差地别。





财富管理的定调，意味着房住不炒之后，股市接替楼市成为新的超发货币蓄水池，这个功能的定调基本上确定了。这也是我们昨天收评中说过的观点。





但大家要注意到——“财富管理”而并非“财富保值升值”，这意味着——吸纳超发货币，取代部分银行功能，吸纳银行储蓄进入直接融资通道，并且通过融资功能支持实体经济，这是接下来的重要任务。换言之，改革不能停，长期资金不能停的同时，IPO不能停，注册制要提速。并且至少现阶段，股市涨不涨并非是头等大事。





消息面的疲软直接反映在交投情绪上。





早盘市场成交量仅675亿，之前的地量是1391亿，今天毫无疑问是要创新低的。财富管理的预期在这个问题上有一点尴尬，毕竟如果没有赚钱效应，又怎么实现资金的流入和管理呢。





题材方面，消费电子早盘领跑，随后持续性不济，农业顶上来。农产品这个位置的上涨看了很尴尬。炒得已经不是消息而是资金记忆了。这就有点碰瓷的味道了。





至于前期强势的周期股，在今天利好见光之后走出领跌。盘面涨幅超过5%的仅仅55只。行情太弱。



