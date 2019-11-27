今天，安信首席高善文发文，其中的观点很有意思——明年中国经济或明显失速，但不会拖累股市。





其实2020年经济前景的压力目前是诸多机构的共识，包括央行在年底货币政策上的几次转向本质上都是在为经济做缓冲垫。





而之所以近期大家看到包括高位的趋势股和低位的超跌品种，短时间内出现了巨大的资金分歧，也源于此——随着经济基本面的不确定性增大，市场对于很多品种的预期发生了改变。年底一波行情，很多炒作的就是所谓的估值切换，但基本面的改变导致明年的业绩预期出现了不确定性，这成为了很多白马突然不白了，很多大坑突然冒金光了的直接原因。





高对于股市的表态，其实一定程度上与我们之前的观点不谋而合。





其实A股目前对于实体经济最重要的两个意义是没有被市场重视的。其一是在经济下行周期，银行端对风险偏好明显降低的背景下，代替银行实现融资的功能。更好的引导社会资本。





这其实从近期监管层给头部券商补充资本金、变相加杠杆等动作中能够看出端倪。这也是为什么要加速推进注册制改革。但光扩大出口没用，最重要的还是要引流。





其二是在房住不炒的大背景下，代替房地产成为吸纳超发货币的资金池。这其实是更加迫在眉睫的问题。房地产是过去十年，最重要的吸纳超发货币的领域。





2012年前后，房地产的第一个高位横盘期，当时发生了什么我相信很多朋友都记忆犹新——葱姜蒜绿豆爆炒、紧随其后古董玉石文玩手钏爆炒、再之后是一波商品期货叠加着A股的上涨。





这一次，如果房地产真的继续维持收紧态势。那么资产荒之下，股市很可能得到溢出的资金的支持，反而不受到经济基本面的影响。





最后也是最重要的，科技是第一生产力。创新周期并不与经济周期一致，甚至从历次技术革命来看，技术创新的周期都早于经济企稳。而对于二级市场而言，这往往就是结构性牛市的机会。





所以确实没必要悲观。

当然，短期行情上是另一码事。今天继续围绕2900点争夺，量能再一次大幅度萎缩。沪指和创业板都处于盘变的边缘。上证50在顶背离坐实之后，今天MACD下穿0轴。



