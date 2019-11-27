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无法收复这个点位，指数就麻烦大了

(2019-11-27 11:56:00)
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浙商银行早盘毫无疑问是破发了，并且对于一家新股而言，破发不可怕，关键是刚上市就破净这事儿很尴尬。

更尴尬的是今天眼瞅着小兄弟破位了还要硬着头皮上的邮储银行。。。邮储银行晚间公告，发行价为5.50元/股，发行股份数量为51.72亿股，预计募资总额为284.47亿元。毫无疑问的巨无霸，当然发行价也不高，但还是期待中签后的弃购率。邮储应该是今年打新中签最容易的一家IPO了。

所以大家估计也很纠结——一方面是要不要感受一把中签了却不高兴的奇妙感受。另一方面是要不要顺便感受一下当年中石油股东们的心路历程？

买还是不买，这是个问题。

早盘技术方面几乎没什么看点。沪指仍然在2891的前低附近咣当。这种走法非常的危险了——日线级别市场已经两次下探这个支撑位，都被大阳拉回来，但是事不过三，下次还会这么好运吗？相比而言，今天对于创业板更加重要，这是自创业板7月15日大阳线站上60日线以来，第一次连续收在60下方。如果说前天是跌破，昨天是反抽失败（早盘60线修正之后已经回到上方），但假如周内再一次重新跌破，这个形态就难看了。

但从早盘来看，沪指创业板都在第二小时走出放量，但整体而言，还是相对较弱。指数都处于强弱分野的附近徘徊。这几天对于方向而言，是非常重要的时间窗口。

题材方面，早盘市场继续强分化。大科技一批连续调整的品种率先企稳反弹，但与之对应，前期热点的大基建则出现了相当比例的回落。

时值年底，市场在经济环境承压的背景下， 对于行业的周期、趋势、政策方向开始有重估，这导致了一批被认可的白马跌落神坛，也导致一批低位超跌股的底部优势被认可。

从这个角度来说，市场的回落从来不是单纯的坏事。尤其在结构性牛市中，下跌其实是大家更好的把握行情的机会。

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