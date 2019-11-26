大A喜迎2019年最后一个外资扩容窗口。但市场仍然选择在2900点纠结一天。





外资几乎毫不犹豫在买，而内资也几乎毫无悬念在卖，甚至外资内部也有分歧，尾盘三分钟，北上资金流入额从175飙升至529，又在最后一分钟卖出了300亿。。。





感觉上就是在身子虚到爆炸的A股身边，几路带头大哥互骂了一句傻X，然后纷纷扬长而去。只留下绿油油的小散们黯然神伤。





说几个有意思的点。





第一，没必要为MSCI的得失太过于纠结。虽然说，理论上这是外资在2019年最后一个扩容的时间窗口。但MSCI等指数的扩容暂告一段落，并不意味着外资增配A股的动作也陷入停滞——尽管根据韩国和中国台湾等市场的经验推测，明晟年内“三步走”扩容计划完成后，至少会有半年左右的窗口期决定A股下一步的扩容进程。





一方面，随着近年来中国对外开放的推进，A股受到国际投资者关注度显著抬升，另一方面，富时罗素、道琼斯与MSCI存在明显的竞争关系，从去年以来三大国际指数争相纳入A股，且节奏不断提速





更重要的是，考虑到A股市值规模占比较大，MSCI对于A股的扩容更接近于“少食多餐”，即循序渐进式分步骤提升纳入比例。因此，不需要对接下来的扩容节奏有太多的担忧。





而从国际经验来看，MSCI扩容间隔期，外资仍会保持单边持续流入趋势。各大指数对于A股的纳入更像是一张终身有效的“牌照”。只要A股“执照上岗”，就不需要担心外资的流入





第二，首日破发的情况终于出现了。浙商银行不负众望，上市首日一度跌破4.94的发行价。虽然最终收在发行价之上，但距离破发也仅仅3分钱的距离。况且这票的每股净资产还有5.21，收盘价实在是令人喜出望外，努把力就是第二个中石油了。





浙商的首日破发，其实其影响，远比过去一年来另外15只破发的次新更有现实意义。允许新股破发，这是对于发行机制改革的一种变相的呼唤和提速。只有当新股失去吸引力，当打新的神话破灭掉之后，A股一二级市场之间的关系才能正常化，而也只有发行机制的改变，才能够真正意义上触动A股改革的深水区。





最后，周期股一地鸡毛，我表示欢迎。从来没有一次，市场能够因为避险情绪下选择的超跌品种走出困局。在A股资金成分越来越趋于机构化的今天。资金的偏好和趋势应该会更加明显的趋于稳定，这也是美股发展的经验。



