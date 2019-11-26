统计显示，去年以来上市次新股中，已有16只个股跌破发行价，2018年2月27日上市的今创集团，最新收盘价10.28元，较发行价折价41.51%，是目前破发幅度最大的次新股，渝农商行最新收盘价6.92元，破发幅度5.98%，该股2019年10月29日上市，是上市日期最短且破发的次新股。今天“浙商银行”终于创记录了，上市半天就一度“破发”了，这是不是值的我们深思：到底是为什么？

“破发”其实反应四个方面的问题。1）市场情绪太低迷，大家上市就卖，所以开盘就破发。 2）股票质地太差，不是PE高低的问题，也不是股价贵、贱的问题，是投资者根本看不上你的问题。3）退市制度还需完善。向我们大学也在逐渐改变“严进松出”的模式，尤其是“严进”对于某些有特殊通道的人来说形同虚设，这样的结果不破发才怪呢。4）投资者素质整体提高了。你的招股说明书再好，编的故事再动听，也就骗一时，投资者是有甄别能力的。





当然，从市场操作层面观察，凡是破发的股票增多时，往往也是市场短期“见底”的一个标志。“外资”在不停的买、买、买的趋势下，我们公募出现了一直卖、卖、卖对应策略。这里有一些制度的“无奈”和操作思维模式的固化。这种“冲撞”随着金融市场不断的开放和许多制度方面的改革落地，以后会逐渐变的“一致”，当然这需要些时间！