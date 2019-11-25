外资全天净流入高达69.76亿，明天是MSCI正式扩容，被动配置的资金高达430亿。





外资流入不太意外，毕竟MSCI对于一个国家股市而言，更像是准入许可。拿到了MSCI的“牌照”和认可之后，持续性的流入是大概率事件。这个从过去韩国和中国台湾的入摩过程中，都能够看到类似的案例。





而既然如此，那么主动配置的资金也不傻，不会每一次都成为敬职敬业的高位接盘侠。





但比较意外的是内资，在外资买买买的背景下，内资最近几天成为行情大跌最主要的抛压所在，不遗余力的给外资买入创造廉价的环境。都不能说感动中国了，简直是感动世界。





现在再看看上周五的盘中走势，一个美国个人主播的无端臆测能通过互联网层层放大之后反作用于国内的A股，叠加着MSCI扩容在即，抢筹需求之下的背景。不得不说——A股作为一个国际金融市场的新人玩家，还是太嫩了。





周一盘面来看，周五被震出场外的资金，选择了一个新的方向。就是超跌周期股。水泥钢铁有色基建等超跌品种成为今天整条街最靓的崽。而科技股则大面积杀跌。





科技股的大方向我们认为问题不大，和上周五讲的一样——这就是部分资金借由所谓利空进行洗盘。洗盘结束后，一部分品种会迎来非常美丽的黄金坑。

而至于周期股应该是这个阶段资金炒作的主要方向。对于周期的上涨，不建议大家从消息面寻找原因。在前期高位品种资金分歧加大的背景下，这个位置周期品种的上涨，最大的支撑应该是超跌 破净带来的强大安全边际。





因此，短期市场来看，在外围消息面尚不能确定的背景下，破净超跌可以作为大家一个打短线的方向。但持续性如何非常考验个股的质地和盘口资金的强弱态势，这需要一些短线的技巧。



