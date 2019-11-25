两市成交已经2500亿，量能明显放大；外资净流入近40亿。终于眼见到市场放量了，但放量背后，早盘资金情绪分歧其实很大，一方面在年底基金净值的考核下，机构在消息面相对稳定的背景下低仓位过年的可行性并不高。





另一方面，由于周末的黑天鹅比较多，主要是高管及股东集中减持，导致在上周五消息面影响下提前离场的资金，在今天的返场过程中非常谨慎。





避险情绪飙升的背景下，钢铁煤炭水泥这些超跌、低位的周期股，成为资金抱团避险的对象。钢铁、煤炭、水泥、有色、基建等超跌的票，集体放量反弹，中国交建最高冲到7.7%，量比高达5.4，是典型：连续阴跌几个月之后，底部放量反弹一波。





而资金选择这些品种最大的逻辑就是低位。事实上，钢铁几乎是A股少数几个带有明显补涨特征的板块——历次行情中，只有其他品种实在无从下手时，才会选择钢铁股，进行炒作。目前要说增长的逻辑，唯一可以讲的，就是基建稳增长的预期，市场都在等着中央提前下发明年的专项债额度。





但由此可见，一旦真正利好兑现，或者一旦市场回暖，抱团资金就该撤了。





早盘也是如此，截止到收盘，领涨的钢铁股，目前只剩下两只涨停板，安阳钢铁、柳钢股份炸板；煤炭的郑州煤电也是炸板。并且与主板对应的，创业板反而在周一形成了破位。可见人气上看似是亚太普涨，但A股走的却是跷跷板的老路。





这种走势出来，就要给今天的反弹减分了。





很多朋友知道，本周，A股纳入因子将提升到20%，于11月26日收盘后正式生效。此次扩容预计将带来约333亿美元增量资金，约合2330亿元人民币，为有史以来最大规模增量。





尽管从流入规模和速度来看，A股目前仍然处于外资进场的初级阶段。但提醒大家一句，一致性预期过高的时候往往容易出现资金反水。





尤其进几次扩容，都出现了明显的资金抢跑。



