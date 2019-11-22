灵魂拷问——今天的市场究竟是为什么下跌的？





是谣言造成的恐慌吗？那谣言来之前的市场怎么样？明明在中午的时候已经辟谣，但为什么午后的市场却迟迟无法反弹呢？若不是谣言的影响，沪指又为什么会走出这么大的跌幅？





其实如果大家搞清楚这几个问题，就明白了今天主力在做局背后的潜台词。





今日市场跌得有点奇怪与恐慌。早盘前半小时根本没有征兆，但早盘的上涨真的健康吗？开盘宁德时代受利好刺激快速上涨，而宁德时代带动了整个新能源，进而创业板情绪遭到激活，消费电子集中启动，并且上涨顺着创业板蔓延至主板。沪指、创业板指数集体大幅攀升。





但注意一点，早盘的拉升时间点成交量并没有出现放大。我们近期一再强调过量能在当前市场中的重要性。而市场在今天的下跌，实际上确实是发生在无量拉升之后，这再一次说明，即便有能够撬动赚钱效应的利好和品种出头，在消息面未落地的前提下，似乎也无法真正带动市场情绪上行。





沪指真正下跌的时候是11点左右加速下跌，市场才清醒过来，感觉市场不妙，于是乎纷纷下跌。但注意一点，今天下跌主要是前期涨幅巨大的品种，机构抱团非常紧的品种，比如我武生物、圣邦股份等等优质标的。比如蓝思科技、歌尔股份这样的趋势股。甚至大量的前期强势标的直接走出了高位破位的形态。

市场下跌我们总喜欢找一个理由，今日下跌很多投资者怪“谣言利空”，但注意一点，很多股票比如我武生物、爱鹏医疗、大博医疗是开盘就下跌的。而如果简单的以谣言作为利空，那么为什么这些品种在午后明显辟谣之后却并没有迎来反弹呢？





况且这些个股都有一个共同特征：质地不错、高增长、最近持续上涨累计涨幅非常大、机构资金扎堆等。





这里面的潜台词就不言而喻了。





私以为，是相当机构资金本身就酝酿着获利了结的前提下，突然而至的利空提前引爆了这种情绪。而一方面是存在获利了结震荡洗盘的需求，另一方面是源于更重要的外部事件没有落地，导致午后资金开启装糊涂模式——并没有选择离场。





因此我们说市场真的要进入一个强分化阶段了，尤其是针对前期的强势品种，这个位置也要小心，接下来会是机会与分歧并存的时间。如果周末没有进一步的消息跟进，那么对于很多股票而言，这个周五的下跌就是挖坑的机会。





但为什么很多资金主动在离场大家要明白——因为时值年底，对于同样一部分今年已经兑现利好的企业来说，明年的市场预期可能会出现较大变化，无法完成所谓估值切换。那么这个周五的下跌，就是真正的见顶信号。



