



早盘市场行情能明显看出几个问题。





第一，关键事件落地前的资金进场意愿仍然不足。





早盘最重要的第一波拉升是新能源车带动的上涨，原因是宝马采购了一批百亿级别的新能源订单，其中70%的份额被宁德时代吃掉了。这是欧洲汽车巨头加码新能源的重要信号。叠加着近期新基建的呼声渐高，新能源，尤其是锂电池成为了第一波市场拉升的主力。





而后随着宁德时代的快速上涨，创业板情绪遭到激活，消费电子集中启动，并且上涨顺着创业板蔓延至主板。沪指、创业板指数集体大幅攀升。





但注意一点，早盘的拉升时间点成交量并没有出现放大。再一次说明，即便有能够撬动赚钱效应的利好和品种出头，在消息面未落地的前提下，似乎也无法真正带动市场情绪上行。





第二，下方前低附近仍然存在支撑。





十点开始市场展开下挫回调，消息面南海传来消息，A50应声跳水，沪指也紧随其后快速翻绿。大量趋势股高位跳水。显然连续上涨之后，抱团资金也非常紧张，随时谨防黑天鹅出现。而指数下挫第一反弹仍然发生在前期低点附近证明前低仍然是有效的阻击区间。如果午后消息面能够平复，收复2893点，那么暂时可以放一放心。





并且大家注意一下，这一波跳水是带量的，如果证明消息面传闻不真，那么恐慌盘离场之后，会有超跌反弹出现，先看消息面情况。





最后，市场情绪仍然可控。



