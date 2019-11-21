历史性的一天，虽然市场毫无意外地，继续再消息面没有落地的大环境中踌躇不前。但茅台继续创造奇迹，流通市值超过工行，跃居A股第一，而总市值也在盘中超过中国平安，成为A股第二。

讲个笑话：





17年6月，华泰证券军工首席曾发出灵魂拷问，茅台+五粮液+洋河=军工整个板块市值，这正常吗？6个月后，该首席再次声嘶力竭的怒吼，茅台一家已经超过整个军工板块市值，这合理吗？？目前看，当时那个估值确实既不正常也不合理，因为今天茅台已经有小3个军工板块市值了。。。





从股价第一，到第一只千元股，再到今天的流通市值第一。茅台一路走来，上涨不断的同时，也争议不断





不少人认为凭什么A股的股王会是一个喝酒的公司。但我们想说的是，凭什么一家卖酒的公司就不能成为A股的股王？





在全球范围内享有如此体量，而毛利率能超95%，连续数十年保持两位数增速的优质企业，堪称凤毛麟角。A股乃至于中国资本市场，应该为——我们还拥有茅台而感到庆幸。





茅台的再次登顶，其实暗含了更重要的潜台词——究竟什么样的公司才是接下来资金所看重的。





是吃老本的金融，是坐享垄断红利的电信、能源，还是努力去拥抱市场并且更加拥有更加坚固的企业壁垒的核心资产龙头？





茅台的登顶其实还在表述着另一个潜台词——资本已经默认，中国经济的增长模式，已经告别了过去以银行为基础的投资为三驾马车核心的旧时代。而迎来了以消费、科技为基础的新时代。





大家今天就着茅台的流通市值登顶，在重看我们过去几个月不断给大家强调的科技+消费的双主线（目前的细分是消费电子和大众消费），是否有一点拨云见日的感觉呢？





从可持续发展宣告的野蛮生长时代的结束，到二孩政策放松宣告的人口红利进入尾声，到供给侧改革宣告的产业转型提速，再到中美毛衣标志的中国新生产力开始具有一定的国际竞争力。





过去的每一个脚印，其实都在预示着今天的来临。而随着茅台登顶，资本对于优质资产的认定已经不可逆转的发生了改变。银行从过去的一个行业能够占据A股利润的半壁江山，到今天终于退位让贤，是历史的必然。



