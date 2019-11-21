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神秘资金再次出手传递两大信号

(2019-11-21 12:05:32)
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隔夜外盘走低，拖累了A股开局。美联储会议纪要显示，降息预期被再一次压低。其实现在炒A股是真的心累。尤其看隔夜新闻。替美国人民操心，它经济不好吧，你要担心A股会不会被拖累。它经济太好吧，你又要担心会不会在谈判问题上反水

所以爱咋咋地吧，目前外围的消息都是扯淡，只有谈判落地，才是真正的大消息

早盘也是如此，低开、探底，前低附近三次下探得到支撑，然后金融股启动，券商放火箭，带动一波科技白马反弹，直接拉着沪指走出强势反弹。
神秘资金再次出手传递两大信号

但大家仔细去看一看30分钟级别两根反弹阳线对应的成交量情况——基本上就和笑话一样。市场走了一个和上周五盘中如出一辙的反弹，但无量的情况下持续性可见一斑。说明两个问题。

第一，前低附近确实是一部分资金甚至是神秘资金组织反击、护盘的主要阵地，暂时不希望失守。

第二，消息面落地前，观望资金并不准备真正释放多大的力度来主动带动指数进攻。

因此虽然反弹，但是力度真的非常一般。

板块方面，仍然是防守为主，昨天黄金、农产品、稀土，今天券商护盘，军工异动，总的来说，还是针对外部不确定因素的保守情绪在升温。但是选择的发力点真的是无力吐槽。

讲个笑话：

17年6月，华泰证券军工首席曾发出灵魂拷问，茅台+五粮液+洋河=军工整个板块市值，这正常吗？6个月后，该首席再次声嘶力竭的怒吼，茅台一家已经超过整个军工板块市值，这合理吗？？目前看，当时那个估值确实既不正常也不合理，因为今天茅台已经有小3个军工板块市值了。。。

对于盘面，我们维持观点，弱势周期不要相信神话，只能脚踏实地。云游戏概念到今天还剩下聚力文化一个独苗，基本上就是敢买敢套的状态。但消费电子像鹏鼎控股这样的品种，继续稳稳地新高。构就是坚定抱团龙头品种，而且尤其市场疲弱的时候，这种抱团会更加坚决。

因此，一定盯住优质趋势股的机会，以及我们说的两个消费的主线思路。

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