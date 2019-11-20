其实市场是又再一次的强调了一个老生常谈——没有成交量的反弹都是耍流氓。





成交始终没有放大，而与此同时，30分钟级别的背离信号开始被强化，并且失去了修正的机会，在这种背景下，沪指最终形成回落。

其实就已知的消息面来说，本周一直保持了相对偏暖的状态——IPO降速，从4+4变成了1+2；央妈变相降息，今天LPR再一次下调5个基点。





但从盘面来看，似乎市场对于未知的等待中的协议等问题还仍然抱有疑虑。这种疑虑首先体现在了迟迟的不放量上。

事实上，本轮震荡以来，公募、私募、外资，都提前降了仓位，尤其外资在一些白马上短期做了快速减仓，而私募仓位更是创出年内新低。现在机构手里有的是资金，同时也在关注市场的进程，不然也不会出现昨天尾盘云计算的抢筹局面，但所有人都不敢大规模投入兵力，原因就是在等着政策面、以及谈判的前景明朗。





而今天随着外部消息面再一次波动，盘面资金快速表现出应激反应——黄金、稀土、农产品等避险和反制品种突然迎来拉升。





而这种情绪影响下，爆款品种的持续性问题也再次暴露出来，云游戏概念品种，午后快速分化，鼎龙文化、聚力文化炸板，ST北讯烂板，盛天网络、完美世界大面。





总的来说，本周三天的市场走势，能够看到目前盘面资金的矛盾。一方面内部压力逐渐减轻部分题材开始冒头并且确实得到了部分资金的支持。但另一方面因为外部不确定因素的悬而未决以及时间点的临近，导致更多的资金选择按兵不动。





对于目前的状态，我们还是建议大家做到两点——第一，战术上一定要谨慎，对于爆款题材只能极小仓位参与，还是要关注安全边际更高的优质趋势标的。第二，战略上要放松，随时准备靴子落地后的进场点出现，保持好起跑姿势。



