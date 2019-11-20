成交量始终没有放出来，这是市场最大的问题，尤其开盘半小时之后，沪指和创业板的30分钟级别都开始出现顶背离的信号，而继续保持现有的成交，成为压垮反弹的一枚稻草。





其实从环境上出发讲，消息面并不算低温。中国人民银行召开金融机构货币信贷形势分析座谈会，研究当前货币信贷形势，部署下一步货币信贷工作。





这是隔夜最大的利好，这个会议传出的信号应该说比央行三季度报告要更加温和。像易纲总结中的关键词——增强信贷对实体经济的支持力度、促进实际贷款利率下行、提高银行信贷投放能力等，基本上可以理解为宽松不能停。





看来十月份数据真的是很难看，导致放通胀要先给稳增长让步。前者甚至连提都没提。





从最近一周央行的动作来看，基本上高层目前的政策方向已经确定，就是放水不能停。不能因为一头猪而牺牲经济，这对于A股来说无疑也是好事。





今天，新一期LPR也继续下调5个基点，等于央妈短期完成了变相降息的四连击操作。





但从消息面回暖，到资金回流需要时间。这几天明显市场活性在提高。但提示大家这种无量的反弹还是有可能随时形成调整。尤其对于云游戏的炒作，我们昨天分析过，带有浓重的游资色彩。





大家的策略上保持谨慎，但是谨慎之余不需要悲观。本轮震荡以来，公募和私募、外资，都提前降了仓位，特别是私募，仓位都创出年内新低了。现在机构手里有的是资金，就等着政策面、以及谈判的前景明朗，资金才敢大规模的进场。





但另一方面讲，一旦这些因素落地，增援部队进场之后，A股的前景并不灰暗。