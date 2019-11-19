



央妈变相降息的超预期松动市场情绪。

IPO降速和减持洪峰结束阶段性减压。

恒生指数上涨缓解外资焦虑。

加上云游戏概念点燃了5G从硬件到软件炒作的导火索。





这四件事儿层层递进成为本周市场转暖的关键所在。尽管客观讲，IPO、减持和谈判这三个最困扰市场的问题都没有根本性的解决。但僵持的局面下，多头率先迎来了消息面的“增援”。于是先下一城。





技术面上看，创业板今天突破了近期收敛形态的压力线，明天看看能不能完成对于前高双顶的突破。

而沪指方面，我们上周五提示大家30、60分钟的多指标背离，在本周得到市场的验证。指数经过一周震荡重新回归整理形态内部。但美中不足是今天60分钟已经进入超买区间，而成交量仍然没有实质性放大，因此接下来，沪指能走多高，要看成交量的配合





板块方面，云游戏的炒作算是一股泥石流。





受益谷歌的云游戏开发，这一波炒作启动的极为凶猛。但从逻辑上讲，云游戏，直接受益肯定是云计算和服务期的提供商，但市场首先寻找的标的是游戏公司，可见资金也是处于饥不择食的状态。并且——并不介意炒作对不对，只在乎好不好炒——资金首先选择的是没有解禁抛压的次新股。典型的游资做派。





但随着午后的概念发酵，云计算品种开始启动，尤其尾盘开始出现资金抢筹，有机构进场的味道了。这一波炒作到收盘，出现了能够衔接5G和消费电子的味道。也是科技白马炒作的又一个风向标。





总的来说，本周前两个交易日很好的很好的完成了对于技术面的修复反馈。同时确实亮出了新的强势题材。但美中不足是成交量仍然裹足不前，接下来如果市场想要再下一城有所表现，成交必须要拿出真金白银的诚意。主线方面，我们继续关注消费电子和大众消费两条主线。





同时提示大家，优质品种一定要捂好，毕竟下周还有明晟扩容的预期在，这对于白马是一个比较强的支撑信号。



