市场终于形成突破，久旱逢甘露





带动指数突围的是全新的题材——网络游戏。受到消息面刺激——Google正式启动云游戏服务Stadia，这项服务可使玩家无需下载游戏，就可以在手机、浏览器等多个平台游玩电脑和主机游戏。创业板游戏概念上市公司集体暴动。直接带动创业板指数上攻。





进而带动沪指完成突破。





当然，逻辑上面比较感人——所谓云游戏服务，最直接受益的其实应该是云啊，应该是服务器企业啊。再不济也应该是5G的产业链受益。因为玩过游戏的都知道——大量的本地数据交换，如果没有5G的低延时是完全不可能实现的。





而且说实在的，云游戏从技术角度并没有任何创新所在，和眼下所有的云办公一样都仅仅是依托网络的模式创新。





然而市场最终选择上涨的却是游戏公司。游戏公司这种买彩票一样的模式，，，只能说呵呵呵。





可见资金也是处于饥不择食的状态。并且——并不介意炒作对不对，只在乎好不好炒





这多少有一点游资的路数在里面。





所以我们在这里还是固执的提示大家几个问题。





第一，市场担忧的几个问题，1.谈判。2.减持。3.IPO。重要性一如排名，但三个问题到现在都没有很好的解决。只有IPO在降速，可暂停不现实，年底前科创还有100家注册的压力在，所以顶多是暂时缓缓。





第二，技术上创业板最后30分钟的量能已经萎缩和昨天的同时段相当。





第三，沪指今天的反弹高点在技术上大家可以看到非常的暧昧。





因此，接下来建议大家继续保持高警惕性，尤其关注午后量能的配合。









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