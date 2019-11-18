上周五和大家讲的观点不知道有多少朋友还记得——我们说“30.60分钟级别都出现了多个指标的底背离，但随着技术破位，一旦加速，指标可能会有修正。因此抢反弹的操作，建议在下周一形成杀跌之后，如果真的能够走出加速一跌，那么短线抢反弹的窗口就打开了。”





目前看，市场的走势还是比较好的印证了我们的观点！





引导市场反弹的直接原因是预期差。其中最大的是央妈的表态，原本央行的三季报，字面意思不会大水漫灌，还要防通胀——但今天早盘，在上上周先降MLF利率5个基点之后，今天再降7天逆回购利率5个基点、连续两次变相降息释放流动性。





这对于久旱的市场来说无疑是一个有点分量的刺激。





其实上周在盘中我们和大家讲过，沪指周五午盘那一枚直线拉升的分时形态，虽然对于趋势没有任何实质性的意义。但毫无疑问表明了一个问题——市场上方的抛压并不重，只要多头愿意，其实不需要太多的真金白银就能够带动指数形成反攻。





而今天的上涨，大家从盘面上看——硬扛着年内第二大周解禁额81%的单日解禁比例、硬扛着人保跌停这种大金融权重的重压，并且最尴尬的事量能比上周五还萎缩了接近100个亿的情况下，沪指走出反弹。





这几乎是对于上周五盘中解读最好的呼应。





但熟悉A股的朋友也知道，这样的无量反弹，其实对于我们判断趋势意义不大，尤其以最近一周的市场来看，即便在今天反弹之后，沪指的重心仍然在下移。





技术上面讲，我们说60分钟级别的背离仍然有技术修复空间，但最多明天反弹一下也就消化了。目前市场维持2900附近的窄幅波动，还是在等待消息面最重要的协议落地。





这个大家都明白，我们不再赘述。 再次提示大家，越在这种时刻，越需要精选个股，考验大家眼力的时刻到了