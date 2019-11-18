上周五和大家讲的观点不知道有多少朋友还记得——我们说“30.60分钟级别都出现了多个指标的底背离，但随着技术破位，一旦加速，指标可能会有修正。因此抢反弹的操作，建议在下周一形成杀跌之后，如果真的能够走出加速一跌，那么短线抢反弹的窗口就打开了。”





目前看，市场的走势还是比较好的印证了我们的观点！





早盘市场分化比较严重，个股方面，上周提示大家的解禁潮对盘面构成了较大的压力。这其中最典型的比如权重方面人保大幅下行几乎跌停。核心原因就是解禁。





事实上，本周市场，解禁是大家必须要特别警惕的一个问题，本周（11月18日至11月22日），A股市场将有15.51亿限售股解禁，尽管解禁股数量较上周下降67.08%。但如果以周五收盘价为依据计算市值，本周A股解禁市值高达1550.35亿元，是今年第二大周解禁规模。





周一为下周解禁高峰，解禁规模为12.67亿股，占全周比例的81.69%。





市场多事之秋，资金对于解禁的态度格外谨慎，因此，大家一定要留意手中的品种，一旦涉及巨额解禁，要第一时间规避，决不能有任何幻想。





但另一方面，向我们上周讲的，周五盘中一次直线拉升，表明了目前盘面并不是死水一潭。今天早上看，猪肉板块，周末一堆密集利空之下，今天就是低开高走。看得出很多主力资金就和猪肉板块一样，就等着砸出黄金坑后再次进场。而流动性方面，央行的三季报，字面意思不会大水漫灌，还要防通胀——但今天早盘，在上上周先降MLF利率5个基点之后，今天再降7天逆回购利率5个基点、连续两次变相释放流动性。





这成为早盘券商股启动拉升的契机。





总的来说，经历了连续的2900磨底，所有资金都进入一种临界状态。韧性变强，并且对于消息面的敏感度变高。这里面一方面会造成轻微的消息面波动引发盘面巨震，另一方面也是再次提示大家，越在这种时刻，越需要精选个股，考验大家眼力的时刻到了