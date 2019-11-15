技术面强调几件事儿。





第一，十点半的沪指急速拉升，再次表明了一个问题——没有成交量，且没有重大利好背景下的暴力反弹，基本上都是主力做局。钩直饵咸，还愿意买的那真的是愿者上钩。





第二，午后开盘半小时，30分钟级别收出了10月22日以来的量能新低，也是调整以来绝对意义上的地量。地量之后对应的往往是方向选择，结果呢？沪指在随后收出三根30分钟阴线，向下跌穿平台。

第三，毫无疑问技术已经破位，我们这几天在强调，横盘的力度很弱，然后今天阶段企稳变成了下跌中继，而一旦下周一低开，这个破位就毫无疑问被坐实了。还是那句话，多看少动，尤其是爆款品种在这种行情下分化会很快，不要追高。





第四，30.60分钟级别都出现了多个指标的底背离，但随着技术破位，一旦加速，指标可能会有修正。因此抢反弹的操作，建议在下周一形成杀跌之后，如果真的能够走出加速一跌，那么短线抢反弹的窗口就打开了。但仍然只能是超短线小仓位博弈，不能赌底。





眼下技术面来看，上证深成沪深300中小创业，几大指数基本上都已经跌破趋势。只有上证50维持在了微妙的位置上。这个算是目前市场的一个心理寄托吧，看看下周大权重是负重前行还是缴枪不杀。





其实市场低迷很多朋友都坐不住，但目前这个状态其实非常像去年年底的走势





指数温水煮青蛙，个股阴跌，但每天又都有护盘力量，结果依然是护半天，放半天，最后一起一路向南，但眼瞅着新低之后，马上成为大底。





最近的行情，越来越像去年的这个时候了。盘面热点基本没有，TWS和猪肉作为近期能打的选手也开始带头下杀，而且今天更是连跷跷板都没有了，所有题材都开始闷杀，资金很绝望，但这也说明，新周期正在酝酿。





想想股民不容易，晚上看国足，起床炒A股——人间真的是不值得。但转念想想，大家都是成年人，哪有什么恬静的人生？





伊拉克那年拿亚洲冠军，但国家立刻被美帝干出了翔。

意大利拿完世界冠军，经济马上就崩了。

希腊那年拿了欧洲杯，然后很快就破产了。

德国拿完世界杯，浩浩荡荡的难民潮就来了。

北宋刚发现世界巨星高俅，皇帝就让金国抓了。

明白了吧？那么多年来，一直忍辱负重，守护国运，让中国稳定发展的护国法师是谁？





没有什么岁月静好，都是男足在负重前行！而为了让11名好汉不孤单，大A股铁肩担道义！真英雄。