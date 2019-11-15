



消息面中性偏空，一个是商务部对于中美取消关税的表述，显然比上一次表述中给市场的感觉是已经达成了取消关税的结论（其实从字面上看并没有，我们也给大家解读过），这一次变成了在深入讨论。





这就意味着原本市场预期将在15日前后达成的这份协议怕是很可能要延期。而中美谈判这几乎是压制行情最大的因素。如果真的延期，那么在落地前，市场恐怕还是要维持震荡的主基调了。





另一个是最高法对于配资业务的定论：任何单位和个人不得非法从事配资业务。





6月的意见稿，到今天正式落地，按照最高法的表述，民间的配资业务全部属于违法，合同不受法律保护。这算是对2016年疯熊的最后一个收尾。不过另一方面，尽管市场这几年不太景气，配资业务热度有限，但存量的盘子肯定还是有。





两条消息下来，对市场毫无疑问还是中性偏空的。尤其是谈判的悬而未决，让市场缺少发力点。





早盘指数继续低迷震荡，但十点半突然迎来发力，金融权重+上证50的集中发力，几乎是直线讲指数拉红，反弹13个点。这一度让市场非常兴奋。





但我们在此前多次给大家讲过，直线拉指数，要么放量、要么有重大利好，否则盘面的持续性都不会太强。一波拉升之后，明显缩量——沪指回落。





但早盘市场的一波异动是否毫无价值呢？也不是。





这个位置一根线打起来其实对多头来说释放了很重要的积极信号。说明什么呢？说明盘面其实非常轻，只要花不多的钱就能干起来。接下来其实反而是只看什么时候消息面能够一根穿云箭了。





想想真的是生活不易，睡前看国足，醒来炒A股，感叹——人间不值得！





美国上市公司十年牛市，是401K拿钱砸出来的，是上市公司拿钱回购，自己买自己股票支撑起来的。反观A股，大股东按着机构做仙人跳的，大股东憋着掏空上市公司的。当初做股权的朋友聊天，说得更直白。二级市场，就是退出通道。





真的盼着A股能好起来的，大概只有我们股民了吧





不过再转念想想，去年那么恶心的行情都扛过来了，眼前这震荡四天算个屁？是核心资产不香了？还是两条主线不涨了？





都不是，那就继续咬定青山不放松！