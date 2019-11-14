2900平台震荡第三天，成交量和盘面都延续半死不活的状态。





消息面上，盘后最大的消息显然是中美谈判进一步推进，果然，在谈判第一阶段的协议正式落地前，恐怕不会有太过于强势的消息出来。因此操作上还是要耐心。





从盘面上看，仍然是机构抱团的天下，但报团的方向与之前有所同又有所不同。





大众消费的主线继续保持坚挺，一线酒茅台，二线酒山汾，低价酒顺鑫都延续反弹，茅台创出新高。这附和一直以来机构对市场的参与逻辑。





但另一面，相比于白酒午后的资金分化而言，机构明显对科技白马的热情更具有持续性。从今天全天的个股成交来看，非常罕见的——市场成交前20的票15只是科技股，两市成交前10的票，有6只是科技股：第一是三安光电，第二是京东方A，第三是海康威视、第四是欧菲光，第九是立讯精密，第十是沪电股份；





成交第11-20位的票，除了格力电器之外，其它都是科技股！





科技股占据了前20成交的15席，这一数字在昨天是9只其实也不少，而到了今天继续扩大。可见机构资金仍然在加速对于科技白马的买入。





从这个角度上讲，我们反腐和大家提示的大众消费——消费电子两条主线，真的是很好的踏准了市场的节奏。





与之相比，消息面带动的基建和游资今天盘中带动的股权转让概念，都几乎是一日游的走势。





所以还是那句话——震荡周期，规避爆款，但优质趋势股一定要盯住，回调可以继续参与。