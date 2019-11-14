市场消息面在谈判落地前进入了相对温和的窗口期，但还是有一些利好在落地





昨天晚间消息，国务院再出大招提振基建投资 项目最低资本金比例都要下调，铁路、公路等交通项目最低资本金比例有可能降至15%左右





资本金降低至15%，这什么概念？简单来说，15%的资金撬动整个项目，说白了这就相当于加杠杆。两个信号





第一是我们在去年和大家讲过的——去杠杆是为了更好地更有效地加杠杆，从近期资本市场和实体的两方面政策来看，加杠杆的动作都开始走起来了。这就是高层开始加大刺激政策的信号。





第二是看来经济不好，最后的杀手锏还是基建。尤其房地产不能动，那就是基建了。近期中字头的基建品种走得都不太好，那么之前市场炒作过的新基建会不会卷土重来呢？





从早盘来看，基建品种还是比较买账，交建股份作为近期的基建次新继续打板出现走妖的态势了。





从早盘的技术面来看，市场在2900点站住短期看问题不大，但上攻的意愿迟迟没有表现出来。资金还是在等待消息面的明确。从小级别来看，15分钟的沪指开始出现底背离信号了，技术信号开始好转，看看后期会不会向大级别传导。而创业板日线在今天走出金叉。小票的反弹明显强于整个市场。





早盘成交上来看也是如此，两市成交第一的是sh600703(三安光电)，第二是sz002415(海康威视)，昨晚出利空，今天探底回升；第三是[stock]sz000725&京东方A[/stock]，第五是sh600093(易见股份)、第七是sz002371(北方华创)。几乎市场交投最活跃的，就都是这些优质科技股。





而另一方面，大盘调了一个月，我们在给学员反复看好的“酒”逆势基本都创新高了。给大家讲的大众消费+消费电子两条大主线目前看是真的没有问题。