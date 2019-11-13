



二连长阴之后，连续两条收出长腿。什么意思呢





第一，还是有下探寻底的需求。第二，一部分资金甚至可能是神秘资金，开始确认阶段性低点了。





大家注意我们在这里说的是低点而不是底部。为什么。因为低点可以通过各种技术和逻辑来推论，但市场的底部则必须通过事后验证。





举个最简单的例子，很多人听过地量之后有地价——这个话放之于A股的历史几乎是没有问题的。但问题在于，只在今时今刻来判断今天的成交为地量是否可行呢？答案肯定是否定的。大家其实能够看出沪指、沪深300都在昨天创下成交新低，而深成、中小、创业板指数则在今天走出地量，但在下一个交易日到来前，你永远不知道这个地量是否就是最低点。因此数据判断的底部需要事后验证。





而唯一能够在即时判断底部的，其实是政策信号。这也就是为什么我们敢在去年10月底喊底部的原因。但现在看，政策上在中美谈判前，进入缄默期。因此负责人的市场解读，我们告诉大家这个位置应该是阶段性低点。





当然，很多人喜欢信誓旦旦的打探底部。很多股民朋友也有个不好的习惯，就是热衷抄底，事实上，几乎每一轮下跌之后，我被询问的最多的就是“老师能不能抄底”，这话大家是不是都比较熟悉？感觉炒到底的很牛，仿佛有股神的味道！





但对于职业投机者来说，抄底是个很坏的习惯，错一次都有可能是致命的，为了3--5个点的收益，面临巨额的损失，划不来。





更何况真正的底部往往并不是单一技术性的，而是叠加了更多基本面拐点的信号在里面。所以我希望我的读者朋友，大家要做的就是严格执行趋势，活用波动战法和我们的战术系统，尽量抓大的波段，上涨趋势积极做多，下跌趋势尽可能回避不亏或者小亏，眼下的这种震荡趋势则要做到选股和操作的稳准狠。





复利的力量就是这么产生的！





当然，随着阶段性低点现身之后，结构性的个股活跃度开始有明显的提升了。这一点大家一定要有所察觉。震荡行情里面，第一重要的就是选股和节奏。





明天的市场很重要，如果高开或者平开，则可能沿着技术性需求展开局部反弹，如果继续低开，那么超短线的气氛就比较微妙了，不能赌第三次探底回升，要规避!