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连续深V，主力卖的什么药

(2019-11-13 11:56:34)
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隔夜消息面非常平静，这对于现阶段的市场来说并不是坏事。在经历了短期的快速波动之后，市场脱离了消息面因素的裹挟，终于让指数有时间重新静下来对于估值进行确认。

其实对于大家来说，这个位置的震荡一下也不全是坏事儿。

行情从来不是非黑即白，非涨既跌。震荡分化其实是给有心的朋友去发现和把握价值的机会。

巴菲特讲过一句话——“投资的好处在于你不需要对每个扔过来的球挥棒。投资诀窍就是坐在那里看着一个个扔来的球，并且等待打到你的最佳位置的那个。”我们现在要做的，就是睁大眼睛，发现那一颗最佳位置的球。

外盘方面，恒生指数的走势对A股还是有影响。

直接把沪指昨天的深V反转拖成了空方炮。其实如果对前期的趋势线做一下修正，会发现其实周二结束之后，市场并没有真正意义上的破位，因此今天的走势就非常重要，重点就是要看看今天能不能靠抱团的白马把指数给拉回来了

早盘一波探底和之前的市场套路差不多，基本上都是前期领跑的品种今天领跌，资金还是在做一日游的老把戏，说明整个指数的情绪仍然相对低迷，这是目前的一个大基调，因此我们也反复提示大家弱市不追爆款。与之对应的，黄金类避险品种开始启动——黄金、农业、次新、医药领涨，几乎清一色都是弱市资金习惯性抱团的方向。

不过早盘最令人振奋的一点，是消费电子龙头有所企稳。

昨天被机构席位介入的sz002351(漫步者)，再度强势涨停，另一只机构介入的sz002861(瀛通通讯)也大涨；sz300661(圣邦股份)冲击涨停，TWS耳机带动着消费电子鼓走出企稳抬升的姿态。

这其实是近期我们反复给大家强调的思路——优质趋势股在近期要重点关注。

总的来说，指数继续震荡，但大势震荡不改结构性机会的逻辑。四季度收官战，市场到底应该从什么角度参与，欢迎关注明天我们即将带来的策略会内容。连续深V，主力卖的什么药

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