沪指的反弹窗口选择的很有意思，一方面是在刚刚击穿下方趋势支撑的次日。另一方面则是回踩前低2981点之后。今天早盘我们在直播间讲过，2981点很可能是超短线一个支撑，目前看这个判断比较准确。但接下来的问题比较重要，究竟是否见底，还仅仅是下跌中继。

我们认为判断市场究竟是底部还是下跌中继从几个方面来看：





第一，反弹是否能够带出明显的成交量变化。以目前来看，不能奢望市场就此走出强势拉升，因为几个重要的问题并没有真正出清——IPO、减持、谈判。在此背景下指望市场走出反弹的概率不高。但成交回到1700亿的级别并不是太过分的要求。





第二，仍然要以趋势线作为进出场的最终要指标。





消息面方面，其实是有继续温水煮青蛙的态势，不管是再融资新政还是个股期权扩容的表态，还是三板精选层，指向的都是两个关键词——融资和做空，这俩目前的市场一个也惹不起。而今天金融数据出炉也比预期更弱。





以A股历史的尿性来说，数据大幅不及预期，而又提前跌过之后，都会有政策托底的预期，因此这也让今天的反弹更多了一点注水的味道。所以不论如何，先看趋势线的争夺战。





至于接下来的消息面，内外部最差的时刻基本上已经过去了，会有反复，也会继续有一些黑天鹅出来，但总的来说，对股市的直接影响不大。





操作方面，我们认为大家这个位置仍然谨慎为主。