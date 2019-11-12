消息面其实有点温水煮青蛙的意思了。





每天都没有什么特别致命的消息，但是每天的中性偏空累加下来导致人气始终无法真正的回复。





昨晚也是如此，央行数据直接继续给市场降温——10月新增人民币贷款6613亿，预期8000亿，前值16900亿。10月社会融资规模增量6189亿，预期9500亿，前值22700亿。10月末广义货币(M2)余额同比增长8.4%，预估为8.4%。





10月的金融数据差，这是有预期的，毕竟十月有国庆。整体上放贷的意愿并不太强烈。但10月数据差成这个状态，显然是超预期的。环比跌幅70%，低于预期值25%以上，同比去年还要低个1000多万。这个数据出来肯定是偏利空的。





目前看几个问题，首先是央妈是不是会拿出点真金白银来刺激。但这里面涉及到两个问题，其一是中美谈判的进程，其二是猪肉价格能不能稳住。





其次是地产会不会继续放松。目前看经济失去了房地产支撑还是有点艰难，三季度突击砸钱之后社融并没有恢复，近期深证等地开始有放松楼市的迹象，接下来会不会还有继续松绑的可能。





但无论如何，经济基本面的压力太显著了，这个没法装作看不到，所以对于市场而言，调整也是没什么太多的意外。





技术上看，沪指早盘直接跌穿了前期整理形态的下沿，这一次是实打实击穿，并且早盘的走势是直接放弃了修复转而向下。技术上超短线只能看一看2891点的前低能否构成支撑，但说实话，以目前的盘面情绪来说，反而意义不大。





板块热点方面，煤炭早盘启动上涨，也符合弱市规律——通常煤炭钢铁这种类型，只有全市场人气最低迷的时刻，才会有所谓的补涨。这个位置煤炭的启动，对于行情和人气的暗示是不言而喻的。



