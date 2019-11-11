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核心软肋不是利空而是情绪

(2019-11-11 16:59:02)
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昨天双十一熬一宿，今天A股打折促销，估计又有朋友要难眠了。
核心软肋不是利空而是情绪

周一A股市场全线调整，三大指数集体重挫，沪指逼近2900。下跌之后，有的没的各种利空都端上来一桶说，什么八大利空十大利空都搬出来了。在我们看来真正影响市场情绪的其实就是两件事儿。

1、证监会全面松绑再融资要求。2、证监会表示扩大股票股指期权试点工作。

说到底，一个是再融资抽血，市场谈融色变。一个是做空机制，市场谈做空都不之色变，而是直接尿了裤子。

至于什么港股下跌、某谱“食言”，这都是短期因素，我们之前讲过，对A股影响非常有限。CPI压力、招商魔咒，这些能看到的利空，其实早已经被兑现。

因此，最本质的，其实就是周末针对资本市场的两则消息，直接导致A股打折。而更深层的，我们认为是市场的观望情绪蔓延。我们之前讲过指数这个位置启动，必须要有两大信号配合，一个是放量，一个是强势品种。但是这两个信号迟迟无法出现，对于A股来说，错失先手之后，操作其实就非常被动了。

而今天借着利空突袭之下，技术面则是直接形成了整理形态的向下破位。这是今天最凶险的。

因此，我们说接下来的行情，大家重点关注两件事儿。

消息政策面，大家留意减持新规何时落地，再融资的松绑本质上最终归结下来仍然是减持的问题。而在眼下的减持堰塞湖影响下，监管部门继续靠堵死是不行的，因此减持的改革迫在眉睫，这是近期一个最重要的政策看点。

而技术面上，大家要注意2890的支撑，以及向上能否形成对于今天破位的技术修复。
核心软肋不是利空而是情绪

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