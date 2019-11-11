周末两大消息，一个是证监会全面松绑主板、中小板、创业板再融资要求。一个是对创业板的IPO盈利要求放绿灯。这是引发今天市场震动的原因。





毫无疑问，市场的解读首先瞄准了融资，不管是再融资松绑还是创业板IPO松绑，两个字都是抽血。因此这也成为早盘市场回调的最核心原因。但我认为，大家在关注短期调整的同时，要明白背后的原因。





创业板IPO松绑盈利要求这个不难解读，本质上是和之前领导们讲的注册制要在创业板试点直接关联，按照科创板的速度来看，很可能创业板注册制明年就会落地。这个能不能刷新科创速度是个看点了。不过除此之外，再融资在这个位置松绑说明很多问题。





第一，支援实体经济，这个没什么可说的。包括周末创业板上市的业绩松绑，最本质是要输血实体。但输血实体的背后呢？这是要加速A顾得优胜劣汰！





第二，在解禁大潮将至的背景下松绑再融资，恐怕这一次监管真的是下狠心要对解禁政策动手了。解禁堰塞湖会在明年一月份迎来洪峰，怎么解决一直是现阶段的市场看点。此前市场传闻是要松绑，以目前再融资的方向来看，至少继续堵死是不现实的。因此接下来的解禁新规落地，很可能将是年底前A股最后一个压力。





第三，监管在加速引导市场拥抱机构化。退出时间的大幅缩短，本质上就是吸引机构投资者参与一级半市场。但接下来对于定增项目劣质的企业，会很更快的遭遇市场抛弃。另外，机构比例越高，其实对于仍然靠着汉阳造甚至是鬼头刀打天下的散户投资者而言，就比较尴尬了。





总而言之，以目前的政策来说，和我们在今年年初的预判是一样的，A股的未来美股化（集中退市）不太现实，但至少也是要港股化（遍地仙股）了。但大家在关注短期震荡的同时，不要忘了我们的另一个观点，A股的长牛一定是伴随着发行机制改革而来的。所以对于现阶段的市场而言，我们希望大家能够耐得住寂寞。





交易方面，受到周末消息面影响，A股选择下行，每逢回调其实投资者面临的都是两难的选择，究竟是好货不便宜还是要参与一下打折酬宾。其实在我看来，有这样的问题，其实本质上源于，投资者还对于低位股抱有淘宝的心态。但事实上，从去年10月底见底以来，市场反弹已经超过一年。真正有价值的品种，早已经均位居高位。





白马如茅台、格力，科技如PCB三剑客、歌尔、立讯，权重如招行、平安等等。





我们给大家讲过，整个2019年的主题词就只有一个——核心资产溢价。而又因为带动核心资产溢价的是以外资进场为标志的A股投资者结构的永久性改变，因此核心资产的溢价属性也不会改变。而从周末的政策可以看出，未来的A股市场一定是会加速分化。





因此在我们看来，现阶段的A股不存在普遍意义上的捡漏。而将会越来越考验投资者在眼下的高位择优选股的能力。





今天早盘来看，中国人寿大涨逾4%再创新高，是今天权重当中最强的！核心还是业绩好，近期持续受到和机构的追捧，今天逆市大涨，应当也是外资和机构在买。目前能够不受市场情绪波动的干扰，坚持自己的策略的，也就是外资和大机构了，买的都是头部龙头绩优股。对于普通投资者而言，有什么道理不跟进主力的策略呢。





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