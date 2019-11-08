辛辛苦苦涨四天，一朝回到解放前~赋诗一首献给周五的大盘。





市场继续在迫于不破的边缘试探。技术上其实非常尴尬。从目前的点位上看，周五的一根高开低走的中阴线其实包含了太大的信息量。





其一是直接表明了A股眼下，真的是不接受任何消息面利好刺激，或者直接显示出——你们所谓的利好，真的打动不了我。这个我们在早盘给大家做过分析。已昨晚商务部的表态来说，外部事件眼下真的没法让市场心动了，因为不管是好的坏的，该涨的都涨过了。





所以我们之前讲，行情要自己做主，眼下的下跌也是如此——A股内生性的调整需求，这个必须要等待调整结束。





其二是技术上，指数直接吃掉了本周四天的上涨并且开始回补缺口。超短线看，沪指已经击穿了本周前三个交易日构建的小平台。这个破位在60分钟级别更加明显。而即便我们以实体作为本轮震荡收敛图形的趋势压力，今天的回落也毫无疑问将指数再一次待入震荡图形内部。而从我们进一步细化的趋势和压力线大家能够看出，这一次回调应该说还是明显受到上方压力的结果。





因此不管从那个角度来说，沪指的调整都是没有什么太大意外和惊喜的结果。





板块方面，今天市场的高开低走，银行股，尤其是中小银行的走弱与之直接相关。银行领跌，跟一个传闻有关。今天在多个地方看到消息，说是中国准备鼓励小银行合并重组。





大家回顾一下当年的煤炭钢铁行业的供给侧改革，大量的中小煤矿、中小钢厂，全给关闭了；今年搞金融供给侧改革，道理差不多，一个是中小银行很多在资产安全上已经有压力，通过重组并购打包化解风险。





另一个其实大家要看远一点，这个和当初央妈给券商补充资本金一个道理——其实是中小银行在经济逆风周期，完全没法起到融资输血的作用。所以看上去是银行业的供给侧改革，其实利好的是券商，更长远的利好是股市，因为说到底，资本市场的融资功能，取代银行的间接融资，这是美国发展的经验，也更加符合眼下资本市场的战略定位。





也只有如此，才能顶得上目前IPO抽血机的威力吧！！！





所以，总的来说，短期还是震荡，IPO和减持两座大山没有解除之下，不要过多的想法。耐心等待市场完成调整。不过另一方面，眼光放长远一些，或许眼前的好事多磨，都是为了更长久的行情做出的铺垫，当然，这是我们的愿景，希望不是有生之年系列吧。